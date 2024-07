虫とりなどの自然体験も！明日香村観光交流活性化事業実行委員会「あすかのサマバケ」

奈良県明日香村の明日香村観光交流活性化事業実行委員会は、明日香村・村内事業者等と協力し、2024年7月20日より「あすかのサマバケ」を実施します。

(1) 実施期間: 2024年7月20日(土)〜9月1日(日)

(2) 実施場所: 明日香村各所

(3) WEB :https://samabake-asuka.com

明日香村には、古代の史跡や豊富な自然など、たくさんのワクワク・ドキドキが眠っています。

今夏、子どもたちが楽しむフィールドは、村まるごと!川遊びや森林浴・虫とりなどの自然体験、写経や草木染などの歴史・文化体験、木の間伐・ソーセージづくりといった食農体験など、村内各所で28種類の体験を用意。

これだけの体験を同期間で楽しめるのは、夏休みの間だけです。

<体験一覧>

*手作りソーセージ体験

*野菜収穫&窯焼きピザづくり体験

*飛鳥時代を象徴する「紫」色の収穫体験

*大きな木の収穫体験と川あそび

*飛鳥いきもの調査隊「水辺トラップ」

*蓮根田んぼの夏を満喫!

*親子で森林浴&芳香水体験

*明日香の自然の恵みで「草木染体験」

*日光写真をつくろう

*古代ガラス制作体験

*明日香ナイトミステリーツアー

*世界にたった一つの「埴輪スタンプ」づくり など

※イベント詳細は、webサイトにて確認してください

