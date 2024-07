センキョでトクする夏！一般社団法人選挙割協会／センキョ割学生実施委員会「センキョ割＠都知事選2024」

一般社団法人選挙割協会/センキョ割学生実施委員会は、2024年7月7日に投開票が行われる第22回東京都知事選挙において東京都近郊の企業・飲食店・サービス店等と協力し、「センキョ割@都知事選2024」を実施します。

一般社団法人選挙割協会/センキョ割学生実施委員会は、2024年7月7日に投開票が行われる第22回東京都知事選挙において東京都近郊の企業・飲食店・サービス店等と協力し、「センキョ割@都知事選2024」を実施。

「センキョ割」とは、投票済証明書や投票所の看板の写メ画像、またはセンキョ割模擬投票アプリ投票証明画面いずれかを、協力店舗で掲示すると割引サービス等を受けられるキャンペーンです。

本企画の目的は、公選法を遵守し、中立性を維持しながら選挙のネガティブなイメージの改善、「クリスマスやお正月」のような前向きな国民文化として定着させることで、選挙をきっかけとした特に若者の投票率と社会参加意識向上のための熟慮機会の増加、地域活性化にあります。

しかし、こと都知事選においてはすべての年代を含め、年々投票率は右肩下がりに落ち、前回2020年の都知事選の投票率は55%、21〜24歳は39.19%であり、今回もまた投票率向上の見込みは不透明と言わざるを得ないのが現状です。

「センキョ割@都知事選2024」の現状は(7月1日現在)220店舗に協力を頂いており、今回もマイクロモビリティのループ様、猿田彦珈琲様、東武ストア様、ノジマ様、サンシャイン60展望台様、イマダキッチン こおり屋TAKASO様、平田牧場様など多様な業界から協力して頂いています。

広報に関しては、特設サイトを開設し、広報物(チラシ)をセンキョ割学生実施委員会の学生やセンキョ割主権者教育実施している高校生が投票日前日まで街頭配布し、またSNSでの呼びかけ、模擬投票アプリの実施等で宣伝を行っています。

協力店舗、企業様は直前で例年急激に増加傾向にあり今後も増加見込みです。

現在、前回同様250店強の参加見込みです。

1. イベント開催期間 2024年7月7日(日)〜7月21日(日)

*一部地域や店舗によりサービス期間が異なり、期日前投票も可の店も。

2. 実施概要*期日前投票、区間外投票所投票もサービス適用可能。

(1) 選挙に行く・18歳未満はアプリで投票する

(2) 投票済証明書をもらう。

OR 投票所看板写真を撮る。

(3) 各協力店舗様で投票済証明書か看板写真、アプリ投票証明書を掲示。

(4) 各店舗様にてご指定の割引サービス提供。

3. 対象店舗



内の都知事選特設サイトに登録されている店舗。

