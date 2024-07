給電式を採用！日省エンジニアリング「MyShinTouSui-U」

日省エンジニアリングは、給電式水素ガス&水素水生成器「MyShinTouSui-U」を2024年6月30日より販売中です。

日省エンジニアリング「MyShinTouSui-U」

販売価格 :140,800円(税込)

型式 :AWH003-U

容量 :300cc

生成時間 :30分/10分/3分30秒

溶存水素濃度 :1,200ppb以上

水素ガス濃度 :最大5.4vol%(54,000ppm)

流量 :約98ml/分

最大連続使用目安:LONGモード2時間/POWERモード1時間

使用温度範囲 :0℃〜40℃

入力電圧 :5V

電源プラグ :Type-C

本体重量 :197g

寸法 :Φ60×L207mm

付属品 :鼻腔用カニューラ、AC-DCアダプタ、Type-Cケーブル、

ハンディポーチ

材質 :ボトル-アクリル樹脂、コアユニット・キャップ-ABS樹脂、

シリコン栓-シリコン

「MyShinTouSui-U」は2012年から製造販売を行っているボトル型水素生成器「My神透水(R)シリーズ」の新製品です。

1台で自然呼吸による水素ガスの吸入と水素水の飲用ができる便利さはそのままに、給電式を採用することでパワーアップしています。

すでに6月12日からの先行販売において既存ユーザーを中心に反響があり、直販とあわせ新規取扱店の募集を行います。

<MyShinTouSui-U 主な特徴>

・独自の電気分解で分離した水素をポンプで押し出し

・自然呼吸でスムーズに水素ガスを体内へ

・一台で水素ガス吸入と水素水飲用が可能

・LONGモードとPOWERモードの2つのモードが選べる

・水素ガス濃度:最大5.4vol%(54,000ppm)

・水素ガス流量:約98mL/分

・溶存水素濃度:1,200ppb以上

