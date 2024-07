本日7月3日(水)より、『くまのプーさん』グッズが1000点以上集結するイベント「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」が開催! 7月8日(月)までの期間限定で、阪急うめだ本店 9階催場にて行われる。このたび開催される「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」は、イベント限定品・先行販売品などのグッズ販売や、イベント限定オーナメントでトートバッグをカスタマイズできるワークショップ、素敵なフォトスポットの登場など、見どころ満載のイベント。

気になるイベント限定品には、手描きタッチが可愛い『スタンドアップカード』や、落ち着いた色味で大人も使いやすい『トートバッグ』などが登場。また、先行販売品には、300ピースの『ジグソーパズル』や、イエローが可愛い『フィギュアマグ』が登場する。『会場プレゼントキャンペーン』も見逃せない。イベント期間中、会場にて3300円(税込)以上お買い上げの方に、各日先着300名に毎日デザインが変わる6種のステッカーが1枚プレゼントされる。プーさんファンにはたまらないイベントとなっているので、ぜひチェックしてみてほしい。(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.