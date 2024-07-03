¡Ú¸µÆü·Ð¿·Ê¹µ¼Ô¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¿¤Á¤¬¹¥¤ó¤ÇÆÉ¤à¡ÖÌÌÇò¤¤¥Í¥¿¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ
´ë¶È¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¹¹ðÇÞÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·Ê¹¡×¡£¤Ç¤Ï¡¢¿·Ê¹¼Ò¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï´ë¶È¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹Êó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»°¾åµ£°ì»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¹Êó¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¸µÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Òµ¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¹Êó¡¦PR¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¸µÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò µ¼Ô¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
¾¾ÎÓ ·°¡Ê¤Þ¤Ä¤Ð¤ä¤·¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë
¸µÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò µ¼Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£
1973Ç¯¡¢¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£½¤Æ»¹â¹»Â´¡¢µþÅÔÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢Æ±Âç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£
1999Ç¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡£·ÐºÑ²òÀâÉô¡¢·ÐºÑÉô¡¢Âçºå·ÐºÑÉô¡¢·ÐºÑ¶âÍ»Éô¤Ç·ÐºÑ³Ø¡¢¶âÍ»¡¦¾Ú·ô¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢ºâ³¦¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£
2014Ç¯10·îÂà¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÊóÆ»¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¡£
2016¡Á2018Ç¯ÅÙ¡¢´ØÀ¾Âç³ØÁí¹ç¾ðÊó³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£2019Ç¯¡Á2021Ç¯ÅÙ¡¢¼Ò²ñ¾ðÊóÂç³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£2022Ç¯ÅÙ¡ÁÂçÏÂÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡§Ãø¼Ô
¼ÁÌä1¡§¸Ä¿Í¡¦ÊÔ½¸Éô¡¦ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
µ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Öº£µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤È¡×¡ÖÀ¤´Ö¤Çº£¤Þ¤µ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò½ñ¤±¤Ð¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤âÆ±Î½¤«¤é¤âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂ¾¿Í¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¼Ô¤ÏÆü¡¹¤Î¼èºà³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½ê¤«¤é¥Í¥¿¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤Î¹Êó¡¦PR¤ä´´Éô¡¢´ÆÆÄ´±Ä£¤Î´±Î½¤é¤È¤Î»¨ÃÌ¤â½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¸»¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê±½¤ò¾®¼ª¤Ë¶´¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹È¯·¡¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¢ÊÖ¤»¤Ð¡¢¹Êó¡¦PR¤â¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¼Ô¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÂ¾¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ»æ¤ä·ÐºÑ½µ´©»ï¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶È³¦»æ¡¦»ï¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äÁ´¹ñ»æ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ëÁ°¤ËºÜ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»æ¤Îµ¼Ô¤ò½Ð¤·È´¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶È³¦¤Ë¡¢µ¼Ô¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¶È³¦»æ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤Êµ»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¼Ô¤ËÅÏ¤¹¤È´î¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÁÌä2¡§¼ÒÆâ¤Ç¤Î´ë²è¤ÎÄÌ¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¼Ô¤Ï»öÁ°¼èºà¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÏ¢ºÜ¤äÆÃ½¸¤Î´ë²è¤òÎ©¤Æ¡¢½êÂ°¤¹¤ëÉô¤ÎÊÔ½¸²ñµÄ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤äÆ±Î½¤é¤ÈµÄÏÀ¤·¡¢·ÇºÜÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐËÜ¼èºà¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÊÔ½¸²ñµÄ¡Ê¥Ç¥¹¥¯¡¦¥¥ã¥Ã¥×²ñ¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤¬Âè°ì´ØÌç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÌÌÇò¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¡£¥Æ¡¼¥Þ¼«ÂÎ¤¬½Ü¤Î¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤êÀÚ¤ê¸ý¤Ë°Õ³°À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢´ë²è¤ÏÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï»öÁ°¼èºà¤Èµ¼Ô¼«¿È¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖºàÎÁ¡×¤Ç¤¹¡£Åö»ö¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Î¢¤Å¤±¤È¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹Êó¡¦PR¤¬µ¼Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¼Ô¤«¤é»öÁ°¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Îµ»ö¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÅý·×¤ä¼ÒÆâ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¿ô»ú¤Ç¼¨¤»¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¹¤°ÆüÄø¤òÄ´À°¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Ï¢ºÜ¤äÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼èºàÀè¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âµ»ö¤ËÀ¹¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤ÆÈ¾Ê¬¤Û¤É¡£µ¼Ô¤¬¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¿ÍÊª¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¹Êó¡¦PR¤ÎÏÓ¤ÈÆ¯¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¼ÒÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¼Ô¤Î¿®Íê¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÁÌä3¡§ÆÉ¼ÔÁØ¡¢ÆÉ¼Ô¤¬»ý¤Ä´Ø¿´Ê¬Ìî¤ä»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü·Ð¤Î¼çÍ×ÆÉ¼Ô¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¤½¤ì¤Ë½¢³èÀ¸¤Ç¤¹¡£Â¾»æ¤È¤ÎÊ»ÆÉ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¹â¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑ»æ¤Ê¤Î¤Ç·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÁØ¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¡ÖÆÉ¼Ô¤ÎÂ»ÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡¦ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡×¡ÖÀ¯ºöÊÑ¹¹¤ÇÃ¯¤«¤¬³ä¤ê¤ò¿©¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¤È¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ»ö¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÍøÅª¤ÊÌÜÅª¤ÇÆÉ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ïµ¼Ô¤ä¥Ç¥¹¥¯¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½µËö¤äÍ¼´©¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡ÖÀáÌóË¡¡×¤ä¡ÖÅê»ñË¡¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿µ»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½µËö»æÌÌ¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¤âÇä¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÁÌä4¡§¼«¼Ò¤ÎÇÞÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü·Ð¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¡ÖËÜ»æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¤ò°·¤¦¡ÖÆü·Ð»º¶È¿·Ê¹¡×¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤ò°·¤¦¡ÖÆü·ÐMJ¡×¡¢¶âÍ»¡¦¾Ú·ô¶È¤ò°·¤¦¡ÖÆü·Ð¥ô¥§¥ê¥¿¥¹¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü·Ð»º¶È¿·Ê¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯3·îËö¤ÇµÙ´©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯µ¡Ç½¤ÏÅÅ»ÒÈÇ¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Æü·ÐMJ¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÇÞÂÎ¤ÏÀìÂ°¤Îµ¼Ô¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢µ¼Ô¤ÏËÜ»æ¤ÈÆ±¤¸¡£¼ÂºÝ¡¢Æü·Ðµ¼Ô¤ÎÌ¾»É¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÀìÌçÇÞÂÎ¤Îµ¼Ô¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀìÌçÇÞÂÎ¸þ¤±¤ÎÇä¤ê¹þ¤ß¤â¡¢ËÜ»æ¤Îµ¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤ËËÜ»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤ÆÇä¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢µ¼Ô¤«¤é¡ÖÆü·ÐMJ¤Ë½ñ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Í¥¿¤¬°ìÈÌÆÉ¼Ô¸þ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»æ¤ËÈæ¤ÙÈ¯¹ÔÉô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤ËÎ®¤ì¤ì¤ÐËÜ»æ¤Îµ»ö¤È¸«Ê¬¤±¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æü·ÐMJ¤Ï¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô¤¬Î®¹Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤Ë¹Êó¡¦PR¸ú²Ì¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶È¤Î¹Êó¡¦PR¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í¡ÖÀìÌçÇÞÂÎ¤äÅÅ»ÒÈÇ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÇä¤ê¹þ¤à¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô¤Ï¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ°ú¤¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Æü·Ð¥Æ¥ì¥³¥ó21¤Ê¤É¤Îµ»ö¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÆü·Ðµ¼Ô¤¬¼èºà¤·¤Æµ»ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿®ÍÑ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾ÇÞÂÎ¤Îµ¼Ô¤â¼è¤ê¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»°¾å µ£°ì
ê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¹Êó
CKO¡ÊChief Knowledge Officer¡ËºÇ¹âÃÎ¼±ÀÕÇ¤¼Ô