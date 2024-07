北欧のライフスタイルを提案！ HUMMEL 00(ヒュンメルオー)

hummel(ヒュンメル)は、2025SSコレクションより「BORDERLESS」をブランドの中長期コンセプトに掲げ、北欧のスポーツライフスタイルブランドへと進化します。

HUMMEL 00(ヒュンメルオー)

hummel(ヒュンメル)は、2025SSコレクションより「BORDERLESS」をブランドの中長期コンセプトに掲げ、北欧のスポーツライフスタイルブランドへと進化。

■中長期コンセプトについて

「BORDERLESS」というコンセプトの原点にあるのは、楽しい時間や親密で居心地のいい空間を意味する、デンマークに根付く“Hygge(ヒュッゲ)”の考え方です。

スポーツのプレー中と日常、着用する人の年齢、時代、ジェンダー、服の着こなし方など、あらゆる境界線に縛られない提案を行います。

2025年より実施を予定する様々なアクションの第一弾として、hummelの商標権を保有する日本から、ファッションコレクションである《HUMMEL 00(ヒュンメルオー)》をローンチし、2024年7月12日にファッションショーを開催します。

スポーツを通して行ってきた活動を軸に、人種や年齢、性別、職業、シーンなど既存のさまざまなボーダーを越えて着用可能なデザインを目指し、スポーツウェアにとどまらないデイリーウェアを提案していきます。

HUMMEL 00ロゴ

■HUMMEL 00について

100年の歴史を持つデンマークのスポーツブランドhummelの日本での商標権を保有する株式会社エスエスケイが立ち上げたファッションウェアのライン。

デンマークの”Hygge”という言葉が意味する「他者との共生や人生の有限性のうちに生ずる愛おしい時空間」を、ファッションを通して体現する。

時代やシーン、性別やルーツを越境するデザインワーク、パターンカッティングや厳選したファブリックによって、着心地の良さやイージーケアといったスポーツウェアの魅力はそのままにエフォートレスなエレガンスを感じられるスタイルを提案し、すべての前向きな人々の”本質的で心地の良い生活”の後押しをします。

【HUMMEL 00 OFFICIAL Instagram】

https://www.instagram.com/hummel00_official/

■コレクションについて

スポーツシーンからファッションシーンまで5つのコレクションを展開します。

【SPORT】

コンセプト:RE;SPORT

スポーツの再定義。

hummelのコアであるスポーツジャンルを通じて、デザイン性をより強化することにより体験を推進していくコレクション

【H.FC(エイチエフシー) ※25SSより新規ローンチ】

コンセプト:LIFE WITH FOOTBALL CULTURE

100年の歴史を持つヒュンメルのフットボールアイテムからデザインテイストを取り入れたフットボールカルチャーコレクション

【hummel PLAY】

コンセプト:PLAYFUL THROUGH HYGGE

人との時間を大切にする遊び心溢れる人たちがあらゆる時間をアクティブに楽しむスポーツライフコレクション

【LIFESTYLE FOOTWEAR】

企画・デザインを本国デンマークで行い、過去にローンチされた数多くのスポーツアーカイブからインスピレーションを得たスニーカーコレクション

【HUMMEL 00(ヒュンメルオー)※25SSより新規ローンチ】

コンセプト:INFINITY

有限な時を慈しむ、無限の提案。

共生を重視した北欧スタイルをヒュンメルが独自に表現したファッションコレクション

