日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円高の4万240円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40623.81円 ボリンジャーバンド3σ
40240.00円 3日夜間取引終値
40061.47円 ボリンジャーバンド2σ
39802.00円 5日移動平均
39499.14円 ボリンジャーバンド1σ
39315.00円 一目均衡表・転換線
38945.00円 一目均衡表・基準線
38937.60円 75日移動平均
38936.80円 25日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38497.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38374.46円 ボリンジャーバンド-1σ
37812.13円 ボリンジャーバンド2σ
37249.79円 ボリンジャーバンド3σ
36026.40円 200日移動平均
247.83円 2日日経平均株価現物終値
株探ニュース
40623.81円 ボリンジャーバンド3σ
40240.00円 3日夜間取引終値
40061.47円 ボリンジャーバンド2σ
39802.00円 5日移動平均
39499.14円 ボリンジャーバンド1σ
39315.00円 一目均衡表・転換線
38945.00円 一目均衡表・基準線
38937.60円 75日移動平均
38936.80円 25日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38497.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38374.46円 ボリンジャーバンド-1σ
37812.13円 ボリンジャーバンド2σ
37249.79円 ボリンジャーバンド3σ
36026.40円 200日移動平均
247.83円 2日日経平均株価現物終値
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