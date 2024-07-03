　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円高の4万240円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40623.81円　　ボリンジャーバンド3σ
40240.00円　　3日夜間取引終値
40061.47円　　ボリンジャーバンド2σ
39802.00円　　5日移動平均
39499.14円　　ボリンジャーバンド1σ
39315.00円　　一目均衡表・転換線
38945.00円　　一目均衡表・基準線
38937.60円　　75日移動平均
38936.80円　　25日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38497.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38374.46円　　ボリンジャーバンド-1σ
37812.13円　　ボリンジャーバンド2σ
37249.79円　　ボリンジャーバンド3σ
36026.40円　　200日移動平均
247.83円　　2日日経平均株価現物終値


株探ニュース