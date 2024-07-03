¡Ú¥³¥¹¥×¥ì¿Þ´Õ¡ÛÌ¾¸Å²°¤Ç¡ØTo LOVE¤ë¡Ù¥Ê¥Ê¤Ë¡ÖÁ°Æü¤«¤éÍ§¿Í¤Î¼Â²È¤Ë¡£½¤Íå¾ì¥ì¥¤¥ä¡¼¤¹¤®¤¿¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Î¥Ë¥ã¥í¥á¡¦¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬5·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ìð¿á·òÂÀÏ¯»á¡¢Ä¹Ã«¸«º»µ®»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØTo LOVE¤ë -¤È¤é¤Ö¤ë-¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ê¥Ê¡¦¥¢¥¹¥¿¡¦¥Ç¥Ó¥ë¡¼¥¯¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ë¥ã¥í¥á¡¦¥Ë¥¢¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½¤Íå¾ì¥ì¥¤¥ä¡¼¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¥Ë¥ã¥í¥á¡¦¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥«¥Ã¥È¡Ú5ÅÀ¡Û
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï5·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥³¥³¥¹2024¡ÁÆîÂçÄÅÄÌÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñCOSPLAY¡Á¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Û¥³¥³¥¹¡Ë¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¡£
Æ±¹Ô¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¤¤¹¤ß¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥ã¥í¥á¤µ¤ó¡£½¤Íå¾ì¥ì¥¤¥ä¡¼¡ÊÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÇ°¤Î¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¡Ë¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿§¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀ÷¤á¤Æ¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤âÅöÆüºî¤Ã¤¿¤«¤é¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾60ÅÀ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹²¤Æ¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ÅöÆü¤Ï¤¤¤¹¤ß¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ²ñ¾ì¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£²ñ¾ì¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡Ö1³¬¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¹¤¯¤Æ½Ð¸ý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÅ¹Æâ¤ò1¼þÎý¤êÊâ¤¡¢Á´°÷¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«³°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤¬¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ê¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ë¤Î·ª²ÖÍî¥«¥Ê¥ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åö»þ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥ã¥í¥á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖAmazon¤Ç3000±ß¤°¤é¤¤¤Î°áÁõ¤À¤±Çã¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Ï¥°¤È¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶MAX¤Ç¡¢¾µÇ§Íßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤¹¤ß¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤ë¤Æ¤£¡Á¤¿¤¤¤à¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Öº£¸å¤ÏÈï¼ÌÂÎ³èÆ°¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤â2¿Í¥»¥Ã¥È¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û150Ñ H¥«¥Ã¥×¤Î¼¡À¤Âå¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ö»ä¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¶»¤ò³è¤«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½¤Íå¾ì¥ì¥¤¥ä¡¼¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¥Ë¥ã¥í¥á¡¦¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥«¥Ã¥È¡Ú5ÅÀ¡Û
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï5·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥³¥³¥¹2024¡ÁÆîÂçÄÅÄÌÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñCOSPLAY¡Á¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Û¥³¥³¥¹¡Ë¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¡£
ÅöÆü¤Ï¤¤¤¹¤ß¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ²ñ¾ì¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£²ñ¾ì¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡Ö1³¬¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¹¤¯¤Æ½Ð¸ý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÅ¹Æâ¤ò1¼þÎý¤êÊâ¤¡¢Á´°÷¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«³°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤¬¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ê¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ë¤Î·ª²ÖÍî¥«¥Ê¥ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åö»þ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥ã¥í¥á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖAmazon¤Ç3000±ß¤°¤é¤¤¤Î°áÁõ¤À¤±Çã¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Ï¥°¤È¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶MAX¤Ç¡¢¾µÇ§Íßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤¹¤ß¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤ë¤Æ¤£¡Á¤¿¤¤¤à¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Öº£¸å¤ÏÈï¼ÌÂÎ³èÆ°¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤â2¿Í¥»¥Ã¥È¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û150Ñ H¥«¥Ã¥×¤Î¼¡À¤Âå¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ö»ä¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¶»¤ò³è¤«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×