ドイツで開催中のUEFA EURO 2024は、日本時間7月3日の深夜から早朝にかけてラウンド16のラスト2試合が開催され、オランダ代表がルーマニア代表を3−0、トルコ代表がオーストリア代表を2−1で撃破。ベスト8の顔触れが出揃った。

【映像】EURO最強の攻撃陣! ドイツ代表の全ゴール

準々決勝のカードとキックオフ時間は以下の通り(日時は日本時間)。

7月6日(土)01:00:スペイン代表 vs ドイツ代表

7月6日(土)04:00:ポルトガル代表 vs フランス代表

7月7日(日)01:00:イングランド代表 vs スイス代表

7月7日(日)04:00:オランダ代表 vs トルコ代表

事実上の決勝戦とも謳われるスペイン代表vsドイツ代表、クリスティアーノ・ロナウドとキリアン・エンバペのエース対決が注目のポルトガル代表vsフランス代表はもちろん、初優勝を狙うイングランド代表と躍進スイス代表の一戦、チャビ・シモンズにアルダ・ギュレルと若き逸材が躍動するオランダ代表とトルコ代表の試合も要注目だ。

なお、日本時間で準決勝は7月10日と11日、決勝は7月15日に開催される。

(ABEMA/UEFA EURO 2024)