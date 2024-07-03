¥à¥À¤Ê·ÀÌó¡¢Â³¤±¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡²òÌóÊýË¡¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤!!¡¡¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤È¤ä¤áÊý¡¢Ä¶Â®²òÀâ!!
²ÃÆþ¸å¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊüÃÖ¾õÂÖ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯......
ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤Û¤ÜÊüÃÖ¾õÂÖ¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â!?¡¡¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤ä¤é¤«¤µ¤Ê¤¤¥³¥Ä¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¡Û³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥È¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î²òÌóÌäÂê
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤éÉÃ¤Ç´°Î»¤¹¤ë³Æ¼ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¡£¤·¤«¤â½é·îÌµÎÁ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂç´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¥ª¥È¥¯Í×ÁÇ¤¬¶¯¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¸«¤¿¤êÄ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÃÆþ¤·¤¬¤Á¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÃÆþ¸å¤ÏËè·îÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²òÌóÊýË¡¤É¤³¤í¤«¡¢²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤òÃµ¤¹¤Î¤âº¤Æñ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬!!
¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯²òÌó¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¡¢IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»°¾å ÍÎ¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤âà¥µ¥Ö¥¹¥¯·ÀÌóá¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î·ÀÌó¡¦²òÌó¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î²òÌó»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°¾å¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤Î¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤µ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é·ÀÌó¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²òÌó¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¡£
¤·¤«¤·¡¢²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¿¼¤¤³¬ÁØ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤½¤Î¤â¤Î¤â¡ÖÀµ¼°²òÌó¡×¤Î¥ê¥ó¥¯¥Ü¥¿¥ó¤¬¾®¤µ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÆþÎÏ»ö¹à¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢³Æ¼ïÃí°Õ»ö¹à¤Ï¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤ÎÊ¸»ú¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤à¤Ë¤Ï³ÈÂçÉ½¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¸¹½À®¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
»°¾å¡¡´ë¶ÈÂ¦¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î²òÌó¤ò¹Í¤¨Ä¾¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¾®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹½À®¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õ¡¢Ë¡µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢EU¤Ç¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤â²èÁü¤äÆ°²è¤ÎÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¤ÎºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ÎAdobe¤¬¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤òÁá´ü²òÌó¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤òµ½¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤«¤éÄóÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¹½À®¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¡©
»°¾å¡¡¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤«¤é²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ë¤Ïº¤Æñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¾¥ê¥ó¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ø²òÌó.com¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯Ì¾¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤ÎÄ¾¥ê¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡¢Google¤Ç¡Ú¢þ¢þ¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯Ì¾¡Ë¡¡²òÌó¡Û¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
»°¾å¡¡Google¤À¤È¡¢¸¡º÷¤Î¾å°Ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥µ¥¤¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤ÎÄ¾¥ê¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î²òÌó¤Ê¤é¡Ø²òÌó.com¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Google¤Ç¡Ú¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¡²òÌó¡Û¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤Ï²òÌó´ØÏ¢¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¥¢¥ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬!?
¡Ø²òÌó.com¡Ù¤Ï³Æ¼ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¢ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥¯¥ì¥«¤äÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ú²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤ÎÄ¾¥ê¥ó¡Û¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ø²òÌó.com¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ç¤ÏÄ¾¥ê¥ó¤ÎÄÉ²Ã¾õ¶·¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐºÇÂ®¤Ç²òÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
»°¾å¡¡¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢Àµ¼°²òÌó¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¾®¤µ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¥Ú¡¼¥¸¤Î²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ±û¤Ê¤É¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÆþÎÏ¹àÌÜ¤ÏÇ¤°Õ¤Î¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤¤¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¶Ë¾®Ê¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃí°Õ»ö¹à¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³ÈÂç¤·¤ÆÆÉ¤à¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ë¡¢¡ÖÁá´ü¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¡×¤ÎÈ¯À¸¤ÎÍÌµ¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î²òÌó¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¡£
»°¾å¡¡¤Ï¤¤¡£Ë¡µ¬À©¤Î¤Ê¤¤¸½¾õ¤À¤È¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇAdobe¤¬ÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î²òÌó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯¼£Åª¤ÊµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ø¤Î²ÃÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢iPhone¤äAndroidÃ¼Ëö¤«¤é¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¾å¡¡¤³¤ì¤é¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ¼Ëö¤ÎÀßÄê¤ä¥¹¥È¥¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î²òÌó¤¬¹Ô¤Ê¤¨¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë²òÌó¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
iPhone¤äiPad¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï¡¢¡ÚÀßÄê¢ª¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¢ª¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Û¤«¤é²ÃÆþÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î³ÎÇ§¤ä²òÌó¤¬²ÄÇ½
Android¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÚGoogle Play ¥¹¥È¥¢¢ª¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¢ª¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÈÄê´ü¹ØÆþ¡Û¤«¤é¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î²òÌó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÀßÄê¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°¾å¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏËè·îà¥µ¥Ö¥¹¥¯¸«Ä¾¤·Æüá¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»öÊÁ¡¢Æ°²è¤ä²»³ÚÇÛ¿®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿·Ê¹¤Ê¤ÉÁêÅö¿ô¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò·î1²ó¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ê´Ö¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¯¥ì¥«¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑÍúÎò¤«¤é·ÀÌó¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò°ì³ç¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂ¨²òÌó¤·¤Þ¤¹¡£·îËö¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é²òÌó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²òÌóÀßÄê¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢·îËö¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤âÀÁµá¤µ¤ì¤ëÎÁ¶â¤ÏÆ±¤¸¤À¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌó¤òÂ³¤±¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ì¥«¤ÎÍøÍÑÍúÎò¤Î³ÎÇ§¸å¤ËÂ¨²òÌó¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢»°¾å¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÍøÍÑ¤ÎºÇÅ¬²ò¤È¤Ï¡©
»°¾å¡¡»ä¤Ï¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Î´ÑÀï¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥¯¥ì¥«ÍøÍÑÍúÎò¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬½¬´·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯ÍøÍÑ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤È´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æ°²è·Ï¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤é²ÃÆþ¡¢»ëÄ°¸å¤Ë²òÌó¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¤À¤È¡¢¥ª¥È¥¯¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤Ë¤«¤¯´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÍøÍÑ¡£»ÙÊ§¤¤ÍÑ¥¯¥ì¥«¤Î°ì¸µ²½¤È¡¢ÍøÍÑÍúÎò¤Î³ÎÇ§¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È