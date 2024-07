Googleの次期フラッグシップ機「Pixel 9」のうち、標準モデルはオブシディアン(黒)、ポーセリン(ベージュ)、ジェイド(グレー)、ピオニー(ピンクに近い赤紫)の全4色になると噂されています。そのうち、ピオニーらしきPixel 9のハンズオン動画がネット上で公開されています。

XユーザーのHani Mohamed Bioud氏は、Pixel 9らしきスマホを手に取った動画をシェア。それと合わせて「Pixel 9はアルジェリアでは発売されている。ストレージは256GB、色はピンク」とも述べています。

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg

— Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024