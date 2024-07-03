°ËÅì½ãÌé¤¬¡ÖÎø¤·¤¤¡×¡Ä¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¤Ë²óÅú¡ÖËÍ¤â¤¹¤´¤¤²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡¡Áê»×Áê°¦¤Ë´¿´î
ÃæÂ¼¤¬½Ð¹ñÁ°¤ËÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF°ËÅì½ãÌé¤«¤é¡¢¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤¬¡È¥¢¥ó¥µ¡¼¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¸þ¤±½Ð¹ñ¤¹¤ëºÝ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¾Ð´é¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÇÆ±Î½¤Î°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¡£°ËÅì¤¬°ìÂÀè¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ö¥ª¥ÕÃæ¤ËÎø¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤·¤ÆÃæÂ¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥±¥¤¥È¤¬Îø¤·¤¤¡£ËèÆü°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡±Ñ¸ì¤Ç¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë°ËÅì¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤êÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢7·î2Æü¤Ë¡Ö¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬ÆüËÜ¤ò½Ð¹ñ¤¹¤ëÃæÂ¼¤òÄ¾·â¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥é¥Õ¤Ê¹õT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢°ËÅì¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤«·î°Ê¾åÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ïµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤â¡¢¤¹¤´¤¤²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£²ñ¤¦½Ö´Ö¤¬³Ú¤·¤ß¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡Ê²ñ¤¦¤Î¤¬¡Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡Áê»×Áê°¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿ÃæÂ¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡ÖÎø¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë2¿Í¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤è¡×¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼2¿Í¤¬¡¢Íèµ¨¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç23»î¹ç4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï10Àï8ÆÀÅÀ¤È¡¢¶Ã¤¤Î·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î°ËÅì¤â31»î¹ç3¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥¢¥·¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï2°Ì¥¿¥¤¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¯¥é¥Ö½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£7·î24Æü¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¢Æ±27Æü¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡ÊIAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ë¡¢31Æü¤Ë¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡ÊÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¢8·î3Æü¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ê¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë