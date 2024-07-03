¥×¥ì¥ß¥¢¸Å¹ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½24ºÐ¤Î³ÍÆÀ¤Ø¡Ö¼«¿®¡×¡¡Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö´Ø¿´Éâ¾å¡Ä±ÑÍ½ÁÛ¤·¤¿ºÇÍÎÏ¸õÊä
¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤â¿û¸¶Í³Àª¤Ë´Ø¿´¤«
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À1ÉôAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤«¤éÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤â¿û¸¶¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGive Me Sport¡×¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¿û¸¶Í³Àª³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë¼«¿®¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿DF¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡á¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹¤¬¡¢2020Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¿û¸¶¤¬¿·¤¿¤ÊSB¤ÎÊä¶¯ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ËAZ¤Ç¸ø¼°Àï42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4ÆÀÅÀ9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¿û¸¶¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼¿·´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£AZ¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤ê1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿û¸¶¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ïµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç13¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿ô¤¨¤ë¿û¸¶¤Î°ÜÀÒÀè¤È¤·¤ÆºÇÍÎÏ¤È¸«¤é¤ì¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤À¤¬¡¢³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¸·¤·¤¤´Ø¿´¤ò¸ò¤ï¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°ÊÁ°¡¢¥Õ¥ë¥Ï¥àÆþ¤ê¤â±½¤µ¤ì¤¿¿û¸¶¤Ï²ÃÆþ°ÊÍè5°Ì°ÊÆâ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡¢¸°¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£5Ç¯Á°¤ËAZ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ198»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DF¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÄºÅÀ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«»î¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿û¸¶¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÀï¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë