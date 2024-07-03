オーストリアvsトルコ スタメン発表
[7.2 EURO2024決勝トーナメント1回戦](レッドブル・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[オーストリア]
先発
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・エムウェネ
MF 6 ニコラス・ザイボルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 19 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 コンラッド・ライマー
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 1 ハインツ リンドナー
GK 12 N. Hedl
DF 2 マキシミリアン・ベーバー
DF 14 L. Querfeld
DF 21 フラビウス・ダニリウク
MF 8 A. Prass
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 17 フロリアン・カインツ
MF 22 M. Seidl
MF 26 M. Grüll
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
FW 24 アンドレアス・ヴァイマン
FW 25 M. Entrup
監督
ラルフ・ラングニック
[トルコ]
先発
GK 1 フェーミ・ギュノク
DF 3 メリフ・デミラル
DF 14 A. Bardakcı
DF 22 カーン・アイハン
MF 6 O. Kökçü
MF 16 İ. Yüksek
MF 18 メルト・ミュルドゥル
MF 20 F. Kadıoğlu
FW 8 アルダ・ギュレル
FW 19 ケナン・ユルディズ
FW 21 B. Yılmaz
控え
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
GK 23 U. Çakır
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 13 A. Kaplan
MF 5 オカイ・ヨクシュル
MF 15 サリフ・エズジャン
MF 17 İ. Kahveci
FW 7 K. Aktürkoğlu
FW 9 ジェンク・トスン
FW 11 Y. Yazıcı
FW 24 S. Kılıçsoy
FW 25 Y. Akgün
FW 26 B. Yıldırım
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[オーストリア]
先発
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・エムウェネ
MF 6 ニコラス・ザイボルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 19 クリストフ・バウムガルトナー
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 1 ハインツ リンドナー
GK 12 N. Hedl
DF 2 マキシミリアン・ベーバー
DF 14 L. Querfeld
DF 21 フラビウス・ダニリウク
MF 8 A. Prass
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 17 フロリアン・カインツ
MF 22 M. Seidl
MF 26 M. Grüll
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
FW 24 アンドレアス・ヴァイマン
FW 25 M. Entrup
監督
ラルフ・ラングニック
[トルコ]
先発
GK 1 フェーミ・ギュノク
DF 3 メリフ・デミラル
DF 14 A. Bardakcı
DF 22 カーン・アイハン
MF 6 O. Kökçü
MF 16 İ. Yüksek
MF 18 メルト・ミュルドゥル
MF 20 F. Kadıoğlu
FW 8 アルダ・ギュレル
FW 19 ケナン・ユルディズ
FW 21 B. Yılmaz
控え
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
GK 23 U. Çakır
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 13 A. Kaplan
MF 5 オカイ・ヨクシュル
MF 15 サリフ・エズジャン
MF 17 İ. Kahveci
FW 7 K. Aktürkoğlu
FW 9 ジェンク・トスン
FW 11 Y. Yazıcı
FW 24 S. Kılıçsoy
FW 25 Y. Akgün
FW 26 B. Yıldırım
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります