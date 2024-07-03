[7.2 EURO2024決勝トーナメント1回戦](レッドブル・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[オーストリア]

先発

GK 13 パトリック・ペンツ

DF 4 ケヴィン ダンソ

DF 5 シュテファン・ポッシュ

DF 15 フィリップ・ラインハート

DF 16 フィリップ・エムウェネ

MF 6 ニコラス・ザイボルト

MF 9 マルセル・ザビッツァー

MF 18 ロマーノ・シュミット

MF 19 クリストフ・バウムガルトナー

MF 20 コンラッド・ライマー

FW 7 マルコ・アルナウトビッチ

控え

GK 1 ハインツ リンドナー

GK 12 N. Hedl

DF 2 マキシミリアン・ベーバー

DF 14 L. Querfeld

DF 21 フラビウス・ダニリウク

MF 8 A. Prass

MF 10 フロリアン・グリリッチュ

MF 17 フロリアン・カインツ

MF 22 M. Seidl

MF 26 M. Grüll

FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ

FW 24 アンドレアス・ヴァイマン

FW 25 M. Entrup

監督

ラルフ・ラングニック

[トルコ]

先発

GK 1 フェーミ・ギュノク

DF 3 メリフ・デミラル

DF 14 A. Bardakcı

DF 22 カーン・アイハン

MF 6 O. Kökçü

MF 16 İ. Yüksek

MF 18 メルト・ミュルドゥル

MF 20 F. Kadıoğlu

FW 8 アルダ・ギュレル

FW 19 ケナン・ユルディズ

FW 21 B. Yılmaz

控え

GK 12 アルタイ・バユンドゥル

GK 23 U. Çakır

DF 2 ゼキ・チェリク

DF 13 A. Kaplan

MF 5 オカイ・ヨクシュル

MF 15 サリフ・エズジャン

MF 17 İ. Kahveci

FW 7 K. Aktürkoğlu

FW 9 ジェンク・トスン

FW 11 Y. Yazıcı

FW 24 S. Kılıçsoy

FW 25 Y. Akgün

FW 26 B. Yıldırım

監督

ヴィンチェンツォ モンテッラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります