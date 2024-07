5人組男性グループ・Aぇ! groupが、3日発表の『オリコン上半期ランキング 2024』アーティスト別セールス部門「新人ランキング」にて、期間内売上13.1億円で1位を獲得。2018年度からスタートした上半期「新人ランキング」において、男性グループによる10億円超えでの1位獲得は、史上2組目となった。■男性グループによる10億円超えでの1位獲得は史上2組目アーティスト別セールス部門「新人ランキング」では、音楽ソフト〈シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・Blu-ray Disc(以下BD) 〉の総売上金額が最も高かった新人アーティストを発表。

同ランキングにおいてAぇ! groupは、期間内売上13.1億円で1位を獲得。2018年度からスタートした上半期の「新人ランキング」において、男性グループによる期間内売上10億円超えでの1位獲得は、2020年度のSixTONES vs Snow Man以来、史上2組目となった。また、Aぇ! groupはデビューシングル「《A》BEGINNING」の売上のみで1位を獲得している。Aぇ! groupは、今年5月15日にデビューを果たした正門良規(まさかどよしのり)、末澤誠也(すえざわせいや)、草間リチャード敬太(くさまリチャードけいた)、小島健(こじまけん)、佐野晶哉(さのまさや)からなる5人組グループ。今回の記録についてメンバーは、「このような賞をいただけるとは思っていませんでした。表彰状もいただきましたが、そこにはすごい数字が書いてあったんですよ」(正門)と驚きを隠せない様子。「CDデビューが叶って一発目にこのような賞をいただけたこと、とてもうれしいです」(末澤)、「多くの人が僕らを応援してくださっていることを改めて感じ、デビューした事実を感じることができました」(草間)、「数いるアーティストさんの中で僕らが1位を獲るというのは、本当にすごいことなんだと今日改めて実感しました」(小島)と喜びを明かした。また、「1枚目で勢いがつけられたので、年間ランキングでも獲りにいくためにライブ、そして2ndシングルも頑張って出していきます」と、今後の活動への力強い宣言も飛び出した。「《A》BEGINNING」は、2024/5/27付「オリコン週間シングルランキング」において、初週売上62.5万枚で初登場1位を獲得。2/26付でのSnowMan「LOVE TRIGGER / We'll go together」に続く、今年度初週売上2位、デビュー(1st)シングルでは今年度最高を記録した。また、6月25日発表の『オリコン上半期ランキング2024』作品別売上数部門「シングルランキング」では2位にランクインしている。■2位はZEROBASEONE、3位はME:Iがランクイン「新人ランキング」ではそのほか、9人組男性グループ・ZEROBASEONEが、期間内売上10.1億円で2位にランクイン。最も牽引した作品は1stシングル「ゆらゆら-運命の花-」。本作は、4/1付「週間シングルランキング」で初週売上30.2万枚で初登場1位を獲得。1stシングルでの初週売上30万枚超えは、海外アーティストでは史上初の達成。初登場から4/29付まで、5週連続でTOP5入りを記録した。続く3位には、11人組女性グループ・ME:Iが期間内売上5.6億円でランクイン。同ランキングにおいて女性アーティストでは1位となった。最も牽引した作品は「MIRAI(Click/Sugar Bomb)」。本作は2024年4月17日に発売し、2024/4/29付「週間シングルランキング」で自身初の1位を獲得している。