Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、23週連続1位で「連続1位獲得週数」歴代単独2位【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、2024年2月5日付以来23週連続1位を獲得。これで「連続1位獲得週数」記録【※1】で、YOASOBI「アイドル」と並ぶ歴代2位タイから歴代単独2位となった。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数1093万6285回を記録し、23週連続で週間再生数1000万回超えを記録。歴代単独2位の「週間再生数1000万回超え連続週数」記録を自己更新【※2】している。累積再生数は4億1936万689回。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「連続1位獲得週数」記録※（）内は達成付日／1位：Official髭男dism「Pretender」34週連続（2019年6月3日付〜2020年1月20日付）、2位Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」23週連続（2024年2月5日付〜2024年7月8日付）、3位：YOASOBI「アイドル」22週連続（2023年4月24日付〜2023年9月18日付）
【※2】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録※（）内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」23週連続（2024年2月5日付〜2024年7月8日付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月8日付：集計期間：2024年6月24日〜30日）＞
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数1093万6285回を記録し、23週連続で週間再生数1000万回超えを記録。歴代単独2位の「週間再生数1000万回超え連続週数」記録を自己更新【※2】している。累積再生数は4億1936万689回。
【※2】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録※（）内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」23週連続（2024年2月5日付〜2024年7月8日付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月8日付：集計期間：2024年6月24日〜30日）＞