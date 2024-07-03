3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比20円安の4万90円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万74.69円に対しては15.31円高。出来高は1万2819枚となっている。



TOPIX先物期近は2855.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.12ポイント安で推移。





○主要先物価格・2時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 40090 -20 12819

日経225mini 40095 -15 226529

TOPIX先物 2855.5 -2 10484

JPX日経400先物 26130 -20 871

グロース指数先物 638 -1 708

東証REIT指数先物 売買不成立



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