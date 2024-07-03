　3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比20円安の4万90円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万74.69円に対しては15.31円高。出来高は1万2819枚となっている。

　TOPIX先物期近は2855.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.12ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 40090　　　　　 -20　　　 12819
日経225mini 　　　　　　 40095　　　　　 -15　　　226529
TOPIX先物 　　　　　　　2855.5　　　　　　-2　　　 10484
JPX日経400先物　　　　　 26130　　　　　 -20　　　　 871
グロース指数先物　　　　　 638　　　　　　-1　　　　 708
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース