韓国の4人組ボーイズグループAB6IXが、JAPAN 3RD MINI ALBUM 『TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-』を発売した。発売に先立ち、ミュージックビデオを公開し、さらに、日本オリジナル曲「TRAP」のOfficial Audioが7月3日0時にAB6IX JAPAN OFFICIALのYouTubeチャンネルにて公開された。さらには、LINE MUSICキャンペーンも実施中だ。

リリース情報



『TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-』7月3日リリース[初回限定盤] [CD+DVD]品番:VIZL-2318POS: 4988002939091税抜価格:3,500円(税込価格:3,850円)特典:ユニットトレカ(全8種ランダム1枚)[通常盤] [CD]品番:VICL-65964POS: 4988002939107税抜価格:2,500円(税込価格:2,750円)特典:ソロトレカ(全12種ランダム1枚)【収録内容】01. 「TRAP」※日本オリジナル楽曲02. 「GRAB ME -Japanese ver.-」※韓国リード曲の日本語バージョン03. 「SUCKER -Japanese ver.-」04. 「ILY -Japanese ver.-」05. 「TRAP (Instrumental)」初回限定盤付属DVDGRAB ME -Japanese ver.- Music VideoBehind the Scenes(Recording、MV&Visual Shooting、etc)