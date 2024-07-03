AB6IX、JAPAN 3RD MINI ALBUM『TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-』をリリース
韓国の4人組ボーイズグループAB6IXが、JAPAN 3RD MINI ALBUM 『TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-』を発売した。
発売に先立ち、ミュージックビデオを公開し、さらに、日本オリジナル曲「TRAP」のOfficial Audioが7月3日0時にAB6IX JAPAN OFFICIALのYouTubeチャンネルにて公開された。さらには、LINE MUSICキャンペーンも実施中だ。
また、9月15日(日)には山野ホールで＜2024 AB6IX FAN CONCERT 'Find YOU' IN JAPAN＞の開催が決定。7月5日(金)11時よりチケットのファンクラブ先行が開始される。
リリース情報
7月3日リリース
[初回限定盤] [CD+DVD]
品番：VIZL-2318
POS: 4988002939091
税抜価格：3,500円（税込価格：3,850円）
特典：ユニットトレカ(全8種ランダム1枚)
[通常盤] [CD]
品番：VICL-65964
POS: 4988002939107
税抜価格：2,500円（税込価格：2,750円）
特典：ソロトレカ(全12種ランダム1枚)
【収録内容】
01. 「TRAP」※日本オリジナル楽曲
02. 「GRAB ME -Japanese ver.-」※韓国リード曲の日本語バージョン
03. 「SUCKER -Japanese ver.-」
04. 「ILY -Japanese ver.-」
05. 「TRAP (Instrumental)」
初回限定盤付属DVD
GRAB ME -Japanese ver.- Music Video
Behind the Scenes（Recording、MV＆Visual Shooting、etc）
関連リンク◆AB6IX 日本オフィシャルサイト
◆AB6IX JAPAN OFFICIAL YouTubeチャンネル