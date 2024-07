【女子旅プレス=2024/07/03】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、HYBE JAPANとの初コラボレーションによるナイトイベント「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」を、2024年7月3日(水)〜8月22日(木)の期間限定(※7月は土日祝のみ開催、7月3日(水)を除く)で開催。2日、プレスプレビューが行われグローバルグループ・&TEAM(エンティーム)がサプライズで登場した。

◆「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」とは

◆&TEAM、サプライズ登場でゲスト約1,700人沸かせる

■NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN

7月3日から始まる夏のシーズナル・イベント「NO LIMIT! サマー 2024」内で行われる「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」は、世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業・HYBEの日本本社HYBE JAPANとコラボレーションしたナイトイベント。「BTS」、「SEVENTEEN」、「TOMORROW X TOGETHER」、「ENHYPEN」、「LE SSERAFIM」、「NewJeans」、「&TEAM」、「BOYNEXTDOOR」のHYBE LABELSのアーティスト8組から厳選したセットリストによる楽曲と映像、そしてウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークといった様々な特殊効果とDJパフォーマンスが融合。そこにパークの人気キャラクターであるミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティや、スタイリッシュなダンサーたちも加わり、夜空をまぶしく彩る派手なライティング、会場の至るところから降りかかる大量のバブルと水、大画面で流れる映像やド迫力の音楽に包まれ、歌って踊って大いに盛り上がることができる。プレスプレビューでは、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークに特別招待ゲスト約1,700人が集結。LE SSERAFIM『UNFORGIVEN』、NewJeans『Super Shy』、BTS『Dynamite』などのヒットチューンが次々と流れ、スクリーンで流れるオフィシャルMVとモーショングラフィックを用いたスペシャル映像、目の前で繰り広げられるダンサーのパフォーマンスと特殊演出が連動したハイクオリティなショーにゲストのテンションも急上昇。リズムに乗せて身体を揺らし、歌って踊って楽しむ姿が多く見られ、刺激的で夏の夜にふさわしい盛り上がりをみせた。そしてショー終演後、サプライズゲストとして&TEAMがサプライズでパークに駆けつけ、思いがけぬゲストの登場に会場からはどよめきの声が。一面ゲストで埋め尽くされたステージからの景色を見たKは「さすがユニバーサル・スタジオのパワー、熱気がすごい!」と驚き。ショーについても「一緒に僕たちも混ざりたいくらいすごく熱狂的だった」と裏側でしっかり公演の模様を楽しんでいたと明かした。その後のトークセッションで、MCよりパークへの来園経験について話が及ぶと、YUMAは「もちろん何回もあります。僕はハリウッド・ドリーム・ザ・ライドが大好きで。みんなで今日乗りました、楽しかったです」とメンバーでライドを体験したことを報告。アトラクション乗車時の選択曲は「大好きな大先輩・SEVENTEENさんの『VERY NICE』を選びました」と最高の曲でライドを満喫したことを明かした。パークでのエピソードについて尋ねられたFUMAは「こないだ皆で一緒にユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来させていただいたんですけど、グルメだったり、アトラクションだったり、みんなで色んなことができたので超楽しい思い出ができました」とコメント。また、ショーについてHARUAは「バブルとかスモークとか演出もたくさんあって、水を浴びたりだとか、今しかできないショーだなと楽しんで見させてもらいました」と話し、自分たちの楽曲をゲストが歌って踊っている姿に「すごく嬉しかった」と笑顔で語った。最後にEJが「みなさん、この夏はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』で超元気になって、最高の思い出を作ってください」と呼びかけ、メンバー全員で感謝を述べつつイベントを締めくくった。(女子旅プレス/modelpress編集部)期間:2024年7月3日(水)〜8月22日(木)の期間限定(※7月は土日祝のみ開催、7月3日(水)を除く)開催場所:グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)上演時間、回数:約30分、1日2回開催※1回目と2回目のダンスショータイムの間には、HYBE LABELSの楽曲が流れるDJタイムを開催。(ダンスショータイムにはエンターテイナー、パークの仲間たちによるパフォーマンス有)(C)HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN【Not Sponsored 記事】