宮粼駿氏監督作品、映画「君たちはどう生きるか」のBlu-ray&DVDが本日7月3日発売高解像度の映像で楽しめる「4K UHD」版も同時発売
7月3日 発売
価格： 「4K UHD」版 11,880円 Blu-ray版 7,480円 DVD版 5,170円
「4K UHD」版
ウォルト・ディズニー・ジャパンより、アニメーション映画「君たちはどう生きるか」のBlu-rayおよびDVDが、本日7月3日より発売される。価格は「4K UHD」版が11,880円、Blu-ray版が7,480円、DVD版が5,170円。
映画「君たちはどう生きるか」は、2023年7月に公開された宮粼駿氏が監督を務めたスタジオジブリの最新作。第96回アカデミー賞にて、「千と千尋の神隠し」以来となる2度目の長編アニメーション賞に輝いている。
今回、より高解像度の映像で楽しめる「4K UHD」版の発売は、ジブリ作品では初となる。Blu-rayおよびDVDの映像特典には、絵コンテや主題歌「地球儀」のMV、久石譲氏のインタビュー、予告編集、SNSプロモーション用ショートムービーなどが収録される。
「4K UHD」版
価格：11,880円
商品内容：4K UHD 1枚、Blu-ray 1枚、三方背ケース（特殊パッケージ仕様）
＜収録内容＞
本編を収録
＜仕様＞
品番：VWBS7536
製作年度：2023年
収録時間：約124分
映像：カラー
【4K UHD】
＜仕様＞
音声：1.日本語（2.0chステレオ/リニアPCM）2.日本語（ドルビーアトモス）3.日本語音声ガイド（2.0chステレオ/ドルビーデジタル）字幕：1.日本語字幕 2.バリアフリー日本語字幕
画面サイズ：16：9/ワイドスクリーン 3,840×2,160p 4K ULTRA HD
その他仕様：ピクチャーディスク、3層ディスク、HEVC、複製不能
【ブルーレイ】
＜映像特典＞
・アフレコ台本
・絵コンテ（本編映像とのピクチャー・イン・ピクチャー）
・「地球儀」MV
・久石 譲氏インタビュー
・予告編集
北米版予告編
フランス版予告編
ドイツ版予告編
スペイン版予告編
韓国版予告編
台湾版予告編
・SNSプロモーション用ショートムービー
本田 雄氏編
山下明彦氏編
濱田高行氏編
井上俊之氏編
＜仕様＞
音声：1.日本語（2.0chステレオ/リニアPCM）2.日本語（7.1chサラウンド/DTS-HD マスターオーディオ（ロスレス））3.英語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）4.フランス語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）5.スペイン語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）6.韓国語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）7.北京語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）8.広東語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）9.日本語音声ガイド（2.0chステレオ/ドルビーデジタル）
字幕：1.日本語字幕 2.英語字幕 3.フランス語字幕 4.スペイン語字幕 5.韓国語字幕 6.中国語字幕（簡体字・北京語） 7.中国語字幕（繁体字・広東語） 8.中国語字幕（繁体字・北京語） 9.バリアフリー日本語字幕
映像：カラー
画面サイズ：16：9/ワイドスクリーン 1,920×1,080p FULL HD
その他仕様：ピクチャーディスク、2層ディスク、MPEG4 AVC/MGVC、複製不能
Blu-ray版
価格：7,480円
商品内容：Blu-ray 1枚、特殊パッケージ仕様
＜収録内容＞
本編を収録
＜映像特典＞
・アフレコ台本
・絵コンテ（本編映像とのピクチャー・イン・ピクチャー）
・「地球儀」MV
・久石 譲氏インタビュー
・予告編集
北米版予告編
フランス版予告編
ドイツ版予告編
スペイン版予告編
韓国版予告編
台湾版予告編
・SNSプロモーション用ショートムービー
本田 雄氏編
山下明彦氏編
濱田高行氏編
井上俊之氏編
＜仕様＞
品番：VWBS7535
製作年度：2023年
収録時間：約124分
音声：1.日本語（2.0chステレオ/リニアPCM）2.日本語（7.1chサラウンド/DTS-HD マスターオーディオ（ロスレス））3.英語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）4.フランス語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）5.スペイン語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）6.韓国語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）7.北京語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）8.広東語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル）9.日本語音声ガイド（2.0chステレオ/ドルビーデジタル）
字幕：1.日本語字幕 2.英語字幕 3.フランス語字幕 4.スペイン語字幕 5.韓国語字幕 6.中国語字幕（簡体字・北京語） 7.中国語字幕（繁体字・広東語） 8.中国語字幕（繁体字・北京語） 9.バリアフリー日本語字幕
映像：カラー
画面サイズ：16：9/ワイドスクリーン 1,920×1,080p FULL HD
その他仕様：ピクチャーディスク、2層ディスク、MPEG4 AVC/MGVC、複製不能
DVD版
価格：5,170円
商品内容：本編ディスク＋特典ディスク（2枚組）
＜収録内容＞
本編を収録
＜映像特典＞
・絵コンテ
・「地球儀」MV
・久石 譲氏インタビュー
・予告編集
北米版予告編
フランス版予告編
ドイツ版予告編
スペイン版予告編
韓国版予告編
台湾版予告編
・SNSプロモーション用ショートムービー
本田 雄氏編
山下明彦氏編
濱田高行氏編
井上俊之氏編
＜仕様＞
品番：VWDZ7535
製作年度：2023年
収録時間：約124分
音声：1.日本語（2.0chステレオ/ドルビーデジタル） 2.日本語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル） 3.英語（5.1chサラウンド/ドルビーデジタル） 4.日本語音声ガイド（2.0chステレオ/ドルビーデジタル）
字幕：1.日本語字幕 2.英語字幕 3.バリアフリー日本語字幕
映像：カラー
画面サイズ：16：9LB/ワイドスクリーン
その他仕様：ピクチャーディスク、片面2層、MPEG2、NTSC、日本国内向け（リージョン2）、複製不能
「君たちはどう生きるか」作品概要
原作・脚本・監督：宮粼 駿
プロデューサー：鈴木敏夫
制作：スタジオジブリ・星野康二・宮崎吾朗・中島清文
音楽：久石 譲
主題歌：米津玄師
上映時間：約124分
配給：東宝
公開日：2023年7月14日
(C) 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli