TOMORROW X TOGETHERが日本4thシングル「誓い（CHIKAI）」発売！タイトル曲「ひとつの誓い（We’ll Never Change)）」のMVも公開

■7月10日から日本4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』がスタート!

TOMORROW X TOGETHERが7月3日に日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」をリリース。タイトル曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」のMVも公開した。

「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」のMVは、交互に出てくる今の自分が置かれている現実と記憶のなかにある過去の自分の回想との対比が印象に残る。序盤ではうまくいくことばかりではない現実に表情も曇るが、そんなときふと過去を回想する。そこには仲間たちと笑顔で楽しく過ごしている自分の姿があった。

今は互いに変わってしまい離れているが、大切な思い出とそこで交わした約束を思い出すことで、たとえ離れていても一緒にいることができるということに気づいたメンバーは、大切な約束を思い出すように顔を上げ、そっと微笑む。

日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」は、理想の自分になれるよう星に向かって飛翔した(Tob=飛ぶ)君の跡を探す姿が描かれた「to B」と、君を探して(to you)自問自答しながら(Tou=問う)という意味が込められた「to U」のふたつのコンセプトがあり、君と僕がお互いに変わってしまっても、永遠に一緒にいるというただひとつの“誓い”は変わることがないというメッセージを伝える。

タイトル曲「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」に加え、メンバーのHUENINGKAIが楽曲制作に参加したオリジナル曲「きっとずっと (Kitto Zutto)」、4月に発売された韓国6thミニアルバム『minisode3: TOMORROW』のタイトル曲の日本語バージョン「Deja Vu [Japanese Ver.]」の全3曲が収録されている。

TOMORROW X TOGTHERは、7月4日に発売記念来日ショーケースを開催。7月10日から自身初でK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』をスタートする。

2024.07.03 ON SALE

SINGLE「誓い(CHIKAI)」

2024.09.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』

