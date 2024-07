レンタカーの航送運賃が約30％割引！むつ湾フェリーでオトクにむつ湾横断キャンペーン

青森県交通・地域社会部地域交通・連携課主催の「むつ湾フェリーでオトクにむつ湾横断キャンペーン」を、7月1日(月)〜11月5日(火)に実施中です。

むつ湾フェリーでオトクにむつ湾横断キャンペーン

開催期間 : 7月1日(月)〜11月5日(火)

※8月10日(土)〜8月17日(土)はキャンペーン利用期間対象外です

対象 : レンタカー

利用方法 : (1)事前にむつ湾フェリーの予約をする

(2)連絡事項の欄に「オトクにむつ湾横断キャンペーン」利用希望と記入する

(3)出航前、乗船手続き窓口にてキャンペーン利用の旨を伝える

予約ページ:

https://www.mutsuwan-ferry.jp/reserve.html

<注意点>

※予約時にキャンペーン利用の申し出がない場合は利用対象外です。

※予約は乗船日の1ヵ月前〜3日前となりますのでご注意ください。

※運休日を設定している場合がありますので運行情報を確認してください。

※混雑する場合があるので出航の30分前には手続きをお済ませください。

※キャンペーン予算額が上限に達した場合は早期に終了することがあります。

※掲載以外の区分(レンタカーではない自動車、バイクなど)は割引対象外です。

<割引適用運賃>

レンタカー(3m未満) :4,600円

レンタカー(3m以上4m未満):6,200円

レンタカー(4m以上5m未満):7,700円

■「むつ湾フェリーでオトクにむつ湾横断キャンペーン」について

青森県の津軽半島と下北半島を60分でつなぐむつ湾フェリー(蟹田・脇野沢航路)をインターネットで予約する際にお申込みいただいた方限定で、レンタカーの航送運賃を約30%割引します。

