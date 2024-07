親子で楽しめる工作アイデアも！ピコトン「ピコトンキッズ」

100万人が体験した(※1)親子集客イベント専用工作キットを全国5,400会場に提供してきたピコトンは、新たに親子向け工作メディア「ピコトンキッズ」を2024年7月1日にリリースしました。

ピコトンは、新たに親子向け工作メディア「ピコトンキッズ」を2024年7月1日にリリース。

ピコトンが18年間運営してきた自社WEBサイトは、イベント現場経験が豊富なスタッフが制作する工作アイデアや道具の紹介記事などに一般の方からのアクセスが急増し、2024年5月に昨年対比で約1,350%UPとなる月間20万PV(※2)を記録。

子供との遊びに悩む保護者の方や、日々多くの子供達に関わる児童館や学童施設のスタッフの方の力になれるよう、工作アイデアやイベントの運営ノウハウを発信する、親子向け工作メディア「ピコトンキッズ」を、月20万PVを記録した自社WEBサイト内にオープンしました。

■ピコトンキッズのメニューについて

【親子で楽しむおうち時間「簡単工作アイデア」】

メインコンテンツの「簡単工作アイデア」は、春、夏、秋、冬の季節に合わせた工作アイデアや、自由研究テーマの工作アイデア、生まれたばかりの赤ちゃんの記念品にもなる「ファーストアート」など、様々なジャンルの工作アイデアが並びます。

TikTokで累計230万再生(※)3を超えた「ピコトンのショート工作動画」から「赤ちゃんのファーストアート工作」「母の日、父の日の簡単工作」など元保育士が考案した身近な素材を使い再現しやすい工作アイデアです。

赤ちゃんの足形キーホルダー

【保育園、小学校、PTAなどに「レクリエーションアイデア」】

児童館や子供会などの子供向けイベントを担当する方に向けて、工作イベント運営のプロの視点を活かした工作アイデアやレクリエーションアイデアを記事という形で無料提供します。

子供会の盛り上がるゲーム15選を紹介

【知りたい 学びたい「子育て情報」】

「イースター」や「七夕」といった季節の行事の由来や詳細を紹介し、親子のコミュニケーションを助けます。

知育に役立つ「非認知能力」「モンテッソーリ教育」「キッズコーチング」といった子育て世代が気になる情報もお届けします。

モンテッソーリ教育とは?

【好奇心 繋がる「ひらめきポスト」】

「ひらめきポスト」には、キッズデザイン賞を受賞した「ストリートビューミュージアム」や、行政の防災イベントでも採用された「ぴったリンク」、デジタル絵本アワード受賞「シャッフルぬりえ」といった、WEB環境があればご家庭や児童館等でも活用できる知育コンテンツを無料公開。

「ピコトンキッズ」オープンを記念して、図書カードやピコトン工作キットが当たる謎解きキャンペーンを環境情報紙「エコチル」(※4)協力のもと実施。

【ピコトンキッズOPEN記念】謎解きキャンペーン | ご回答者30名さまに選べる景品をプレゼント!

※1 創業の2007年より提供した工作キットの2024年6月までの累計販売数により参加人数を集計。

※2 月間20万PVは2024年5月にピコトンキッズを含むドメイン

https://workshop.picoton.com/

で記録。

※3 株式会社ピコトンが2023年3月に開始したTikTok 「ピコトン工作クラス」



の動画78本の2024年6月時点での累計再生数。

※4 環境情報紙「エコチル」は、地球温暖化や生物多様性、省エネなど、イラストをふんだんに使った、子どもたちが親しみやすい紙面が特徴。

約150万部を全国の小学校に毎月無料配布。

