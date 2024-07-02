¤É¤Î»þÂå¤¬¹¥¤?¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É6¿Í¤¬¹ë²Ú¶¦±é¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥æ¥Ë¤Ç»Ïµå¼°¡ÖìÔÂô¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÎò»Ë¤òËÂ¤°ÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¡×
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à8¡½3¥í¥Ã¥Æ(2Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»)
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àµåÃÄÁÏÀß50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É6¿Í¤¬½¸·ë¡£»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÇ¯Âå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ß¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°±ºÀ¯´ð¤µ¤ó(µÜºê¸©ÅÔÇÀÄ®½Ð¿È)¡¢Çð¸¶½ã°ì¤µ¤ó(·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô½Ð¿È)¡¢À¾ºê¹¬¹¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¹¬Íº¤µ¤ó(µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô½Ð¿È)¡¢¾®³Þ¸¶Æ»Âç¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¸²ð(Ê¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»Ô½Ð¿È)¤Î6Ì¾¡£»×¤¤»×¤¤¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ö100¡×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅêµå¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¤Î¸ø¼°YouTube¤¬¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÎòÂåÀïÂâ½¸¹ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅÁÅý¤Ã¤ÆÂç»ö¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖìÔÂô¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÎò»Ë¤òËÂ¤°ÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£