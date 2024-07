総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（5月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

グルメ界隈に名を馳せる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの5月の「食スケジュール」を大公開!

5/2 昼「バンビ 四谷店」(東京・四ツ谷)

50年以上前からやられている安価な洋食屋。

バンビ 四谷店

5/6 昼「志な乃」(長野)

<店舗情報>◆バンビ 四谷店住所 : 東京都新宿区四谷1-3 津嶋ビル 1FTEL : 03-3355-4658

軽井沢でそばを食べるならここがおすすめ。

志な乃

5/6 夜「榮林 軽井沢店」(長野)

<店舗情報>◆志な乃住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉塩沢746TEL : 0267-44-1830

「スーラータンメン」で有名な、赤坂から神楽坂に移転した老舗の中国料理店の支店。軽井沢で60年以上。

榮林 軽井沢店

5/8 夜「懐石 大原」(東京・四谷三丁目)

<店舗情報>◆榮林 軽井沢店住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-3TEL : 0267-42-0196

「懐石 辻留」や、今はなき「和幸」の流れを汲む、正当な懐石料理の店。

懐石 大原

5/9 夜「Ciotat」(東京・江戸川橋)

<店舗情報>◆懐石 大原住所 : 東京都新宿区荒木町1 なかばやしビル 2FTEL : 03-6380-5223

外れた場所にあるが人気のフレンチ。フランスの香りを強く感じさせる料理で、特に魚料理が秀逸。

Ciotat

5/10 夜「炭焼 TORI8」(東京・日本橋)

<店舗情報>◆Ciotat住所 : 東京都文京区音羽1-22-18TEL : 080-3073-0179

新しい焼鳥屋。銘醸ワインが驚くほど充実している。

炭焼 TORI8

5/11 昼「鰻はし本」(東京駅)

<店舗情報>◆炭焼 TORI8住所 : 東京都中央区日本橋2-10-11 Ordin日本橋ビル 8FTEL : 不明の為情報お待ちしております

4代続くうなぎ屋。指定養鰻場からのうなぎを的確な蒸しと焼きで出す。タレ、ご飯、焼き、吸い物、香の物、すべてに一点の曇りもない。

鰻はし本

5/13 夜「Ginza 脇屋」(東京・東銀座)

<店舗情報>◆鰻はし本住所 : 東京都中央区日本橋3-3-3 いづみやビル 1FTEL : 050-5590-4605

脇屋シェフの集大成のレストラン。中華鍋を一切使わず、特製の高温炉で仕上げる食材は、他に例を見ない持ち味の引き出し方がある。

Ginza 脇屋

5/14 昼「とんかつ さくたろう」(東京・人形町)

<店舗情報>◆Ginza 脇屋住所 : 東京都中央区銀座5-10-5 スリーY'S&DTEL : 050-3662-1535

肉卸問屋が始めた安価なとんかつ屋。

とんかつ さくたろう 写真:お店から

5/14 夜「琉球チャイニーズ TAMA」(東京・表参道)

<店舗情報>◆とんかつ さくたろう住所 : 東京都中央区日本橋久松町10-10 丸亀久松ビル 1FTEL : 050-5590-9476

連夜満席。沖縄料理と中国料理のいいとこ取りをした、親しみやすい料理が人気。

琉球チャイニーズ TAMA

5/15 夜「邦右衛門」(東京・立石)

<店舗情報>◆琉球チャイニーズ TAMA住所 : 東京都渋谷区渋谷2-3-2TEL : 03-3486-5577

ご主人が1人でやられている居酒屋。

邦右衛門

5/15 夜「焼肉幸泉」(東京・立石)

<店舗情報>◆邦右衛門住所 : 東京都葛飾区立石1-17-7TEL : 03-6662-8736

町焼肉として去年ブレイク。良き肉をその場で味付けして仕立てる。

焼肉幸泉

月後半も食巡りが止まらない!

5/16 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆焼肉幸泉住所 : 東京都葛飾区立石1-18-5TEL : 03-3694-7316

月一の定例会。毎回毎回、奥野シェフのアイディアの深さに感心する。

DepTH brianza

5/16 夜「生ハム専門店 イベリ家 新宿御苑」(東京)

<店舗情報>◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

イベリコベジョータに惚れ込んだオーナーが、自ら生産者と契約し、正当な生ハムを輸入し食べさせる。比類なき味わい。

生ハム専門店 イベリ家 新宿御苑

5/17 昼「レストラン早川」(東京・東銀座)

<店舗情報>◆生ハム専門店 イベリ家 新宿御苑住所 : 東京都新宿区新宿1-9-8TEL : 050-3550-2986

老舗の洋食屋で、今は2代目がやられている。

レストラン早川

5/17 夜「はち巻岡田」(東京・銀座一丁目)

<店舗情報>◆レストラン早川住所 : 東京都中央区銀座4-10-7TEL : 03-3541-7664

多くの文士や歌舞伎役者などに愛された江戸料理割烹。東京に住み働く人間なら、一度は訪れてほしいお店。

はち巻岡田

5/18 昼「ラ・ブランシュ」(東京・表参道)

<店舗情報>◆はち巻岡田住所 : 東京都中央区銀座3-7-21TEL : 03-3561-0357

フランス料理店の老舗。田代シェフは74歳だが、今だに新しい料理を生み出している凄さ。また今までのスペシャリテも少しずつ形を変えておいしさを保っている。

ラ・ブランシュ

5/19 昼「エスキス」(東京・銀座)

<店舗情報>◆ラ・ブランシュ住所 : 東京都渋谷区渋谷2-3-1 青山ポニーハイム 2FTEL : 03-3499-0824

「NOTO NO KOE」と題されたコラボイベント。能登の「ヴィラ・デラ・パーチェ」「ラトリエ・ドゥ・ノト」「茶寮 杣径」の各シェフと「エスキス」のリオネルシェフとのコラボ。

エスキス

5/20 夜「松野寿司」(東京・椎名町)

<店舗情報>◆エスキス住所 : 東京都中央区銀座5-4-6 ロイヤルクリスタル銀座 9FTEL : 03-5537-5580

大好きな町寿司。

松野寿司

5/21 昼「どぜう ひら井」(東京・本所吾妻橋)

<店舗情報>◆松野寿司住所 : 東京都豊島区南長崎2-16-12TEL : 03-3951-3588

江戸っ子好みのどじょう料理を今に残す。天然のどじょうだけを扱う店。

どぜう ひら井

5/21 昼「並木藪蕎麦」(東京・浅草)

<店舗情報>◆どぜう ひら井住所 : 東京都墨田区吾妻橋1-7-8TEL : 03-3622-7837

東京で有名なそばの老舗。

並木藪蕎麦

5/21 夜「ドンブラボー」(東京・国領)

<店舗情報>◆並木藪蕎麦住所 : 東京都台東区雷門2-11-9TEL : 03-3841-1340

イタリア各地で修業した味に、独自の工夫を加えた新しいイタリアン。ピッツァも素晴らしい。

ドンブラボー

5/22 昼「レストラン ケルン」(東京・内幸町)

<店舗情報>◆ドンブラボー住所 : 東京都調布市国領町3-6-43TEL : 042-482-7378

ビジネスマンに人気の洋食屋。ナポリタンがおいしい。

レストラン ケルン

5/22 夜「KOBAYASHI」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆レストラン ケルン住所 : 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー 2FTEL : 050-5589-7405

レセプションで訪問。「赤坂 桃の木」の小林シェフが、満を持して開いた店。博識の小林シェフの精巧精緻な料理に圧倒される。

KOBAYASHI

5/22 夜「バー バスク」(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆KOBAYASHI住所 : 東京都港区六本木3-3-29 六本木アーバンレックス B1FTEL : 050-1809-4801

バー。

バー バスク 出典:どら身さん

5/23 昼「鮨 原正」(大阪)

<店舗情報>◆バー バスク住所 : 東京都港区六本木5-18-20 六本木ファイブビル 1FTEL : 03-3583-5722

大阪・上本町にある人気の寿司屋。つまみから握りに至るまで、ご主人の誠実な仕事が行き届いていて、心洗われる。

鮨 原正

5/23 夜「焼肉ホルモン 幻勝」(愛知)

<店舗情報>◆鮨 原正住所 : 大阪府大阪市天王寺区上之宮町3-30TEL : 06-6773-5518

名古屋郊外の焼肉屋。言わば町焼肉だが、仕事の丁寧さが光る。肉の処理が素晴らしい。

焼肉ホルモン 幻勝

5/25 昼「京極寿司」(滋賀)

<店舗情報>◆焼肉ホルモン 幻勝住所 : 愛知県名古屋市北区辻町2-33-3 サンシャイン辻町E棟 1FTEL : 050-5592-9005

琵琶湖の淡水魚、北陸の魚、そしてサスエ前田魚店の魚を独自の工夫を凝らして寿司種に仕立てる。

京極寿司

5/25 夜「肉とワイン Jinen」(滋賀)

<店舗情報>◆京極寿司住所 : 滋賀県長浜市元浜町6-11TEL : 0749-62-3265

精肉店サカエヤの肉を炭火焼きにするレストラン。

肉とワイン Jinen

5/27 夜「薪鳥新神戸」(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆肉とワイン Jinen住所 : 滋賀県大津市梅林1-2-20TEL : 080-7703-7617

移転して2倍の広さになり、薪の台も2台に。それによって焼鳥がぐっと深みを増した。

薪鳥新神戸 出典:pateknautilus40さん

5/29 昼「リトル リマ」(東京・表参道)

<店舗情報>◆薪鳥新神戸住所 : 東京都港区赤坂3-9-2 No.R赤坂見附 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

神戸牛のハンバーグが食べられる。

リトル リマ 出典:ペッツさん

5/29 夜「ありそ鮨し」(東京・羽田空港)

<店舗情報>◆リトル リマ住所 : 東京都港区南青山5-12-2 倉沢ビル B1FTEL : 03-3400-9760

羽田空港第3ターミナル、国際線にある寿司屋。

ありそ鮨し 出典:daiki10″28さん

5/30 夜「銀座バードランド」(東京)

<店舗情報>◆ありそ鮨し住所 : 東京都大田区羽田空港2-6-5 国際線ターミナル 4FTEL : 03-6428-0444

焼鳥の名店。どの串も中心まで熱々。

銀座バードランド 出典:サプレマシーさん

5/31 昼「コミナセマコ」(東京・宝町)

<店舗情報>◆銀座バードランド住所 : 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル B1FTEL : 03-5250-1081

ペアリングのお茶、皿ごとに漂わす香り、味、食感、すべてを共鳴させた唯一無二のデザートコース。

コミナセマコ 出典:_takelogさん

5/31 夜「TARO Azabujuban」(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆コミナセマコ住所 : 東京都中央区京橋3-12-7 GINZA EAST SQUARE 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

かつて銀座で芸能人や文士たちの行きつけだった店が復活。

TARO Azabujuban 写真:お店から

マッキー牧元さんの2024年5月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆TARO Azabujuban住所 : 東京都港区元麻布3-10-6 ラウレア元麻布 1FTEL : 050-5592-2385

食費はなんと「478,985円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

The post 総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開!(5月・マッキー牧元) first appeared on 食べログマガジン.