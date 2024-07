Âçºå¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥í¥Õ¥È¡×¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸»¨²ß¡õ¥Ï¡¼¥È¤¬ÍÉ¤ì¤ë¥°¥é¥¹

「あべのロフト」が、大阪・あべのハルカス近鉄本店ウィング館に移転。2024年7月12日(金)にオープンする。それに伴い、移転オープンを記念したアイテムなどが販売される。

「あべのロフト」があべのハルカス近鉄本店に移転オープン

新たにオープンする「あべのロフト」は、約1122.88屬旅々としたワンフロアにて、約23,300種類の品揃えを誇る店舗。美容・健康雑貨、文具雑貨、バラエティ雑貨、生活雑貨の4つのジャンルにて、雑貨の“旬”を体感できるようなアイテムを展開する。

移転オープンを記念した限定グッズ

移転オープンを記念して、「あべのロフト」ではあべのハルカスとコラボレーションした文具アイテムを用意。古川紙工による「そえぶみ箋」や「あそび箋」、ビーサイドレーベルの「ステッカー」などが先行販売される。

「おさるのジョージ」ロフト限定雑貨

また、7月22日(月)から8月25日(日)までは「おさるのジョージ」ロフト限定雑貨コレクションを展開。第4弾となる今回はスポーツをテーマに、ジョージがバレーボールやリレーに挑戦したり、球場で野球観戦を楽しんだりする姿を描いたアートを採用。ロルバーン(Rollbahn)のノート、マリモクラフトのビニールショルダーなど全50種類を用意する。

懐かしくチャーミングな雑貨も

イラストレーター・mikkoによるアートを配した雑貨が揃う期間限定ストアは、7月12日(金)より開催。グラスに埋め込まれたハートや星型のコンフェッティを揺らして楽しめるコンフェッティグラス、ゆらゆらとキャラクターが揺れるキーホルダーなどを取り揃える。

「ロフトのペン覧会 2024」も開催

さらにオープン初日より、2024年で4回目の開催を迎える「ロフトのペン覧会 2024」を実施。筆記具のみを集めた恒例企画だ。ロフト限定デザインや、希少性の高い海外のアイテムが揃う。加えてオープンを記念し、「中島重久堂」「SASSOU」「プリコ」といった大阪企業とのコラボレーション文具を販売する。

【詳細】

「あべのロフト」

オープン日:2024年7月12日(金)

所在地:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店ウイング館7階

営業時間:10:00〜20:00※あべのハルカス近鉄本店ウィング館に準ずる

定休日:不定休※あべのハルカス近鉄本店ウィング館に準ずる



■移転オープン記念限定グッズ

発売時期:7月中を予定※あべのロフト先行販売

アイテム例:

・そえぶみ箋(古川紙工) 385円

・あそび箋(古川紙工) 385円

・ステッカー(ビーサイドレーベル) 330円



■「おさるのジョージ」ロフト限定雑貨コレクション「ACTIVE LIFE with Curious George by LOFT」

期間:7月22日(月)〜8月25日(日)

アイテム例:

・ロルバーン Lサイズ4種(デルフォニックス) 各935円

・ビニールショルダー2種(マリモクラフト) 各2,090円



■「mikko イラストレーション 期間限定ストア by ロフト(mikko illustration POP UP STORE by LOFT)」

期間:7月12日(金)〜

アイテム例:

・コンフェッティグラス(Suikosha) 各2,200円

・ゆらゆらキーホルダー(Suikosha) 各1,320円



■「ロフトのペン覧会 2024」

期間:7月12日(金)〜8月23日(金)

アイテム例:

・8 [éit] Double blade Pencil sharpener(中島重久堂) 14,300円

・アリスト シャープペンシル3FIT 1.3ミリ(SASSOU) 2,200円

