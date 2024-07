ワンちゃんと一緒に宿泊可能な無料招待キャンペーン！PrivateVilla8「グランドオープン記念第2弾」

兵庫県南あわじ市の一棟貸切の貸別荘「PrivateVilla8」では2024年6月のグランドオープン記念第二弾キャンペーンとして、毎年8月26日(月)に制定されている「ナショナルドッグデー」に1日限定でワンちゃんと一緒に宿泊可能なご家族1組(6名様まで)を対象とした無料招待キャンペーンを実施します。

「ナショナルドッグデー(National Dog Day:全米犬の日)」に制定されている8月26日(月)1日限定でワンちゃんと一緒に宿泊可能なご家族1組(6名様まで)を対象とした無料招待キャンペーンを実施!

応募条件 : (1)お子様連れのご家族

(2)小型犬と一緒に宿泊できる方

(3)宿泊している様子などの画像をSNSで公開可能な方

(4)公式Instgramをフォロー

応募期間 : 2024年6月27日(木)〜8月25日(日)

招待数 : 小型犬とそのご家族1組6名様まで

提供時間 : チェックイン 15:00〜20:00、チェックアウト 10:00

場所 : 〒656-0332 兵庫県南あわじ市湊1201-6

アクセス : 神戸淡路鳴門自動車道「西淡三原IC」より車で5分

申込方法 : 予約サイトAirbnbから予約ください

予約サイト:

https://www.airbnb.jp/rooms/1153948701338038385

■今回のキャンペーンを実施した背景

「ナショナルドッグデー(National Dog Day:全米犬の日)」とは、警察犬や救助犬、介護犬といった働く犬や、家族である家庭犬も含めてすべてのワンちゃんに感謝を伝える日です。

保護犬の現状に目を向けてもらうためにドッグトレーナーであり動物保護活動家でもある、コリーン・ペイジさんが2004年から呼びかけをはじめ広まりました。

ワンちゃんと一緒に貸別荘に来てもらうことで、この記念日の意図である「ワンちゃんへの感謝を体現して欲しい」という意図から企画しました。

■宿の特徴

(1)小型犬が宿泊可能

PrivateVilla8は2棟が隣接しており、1棟では小型犬が一緒に宿泊が可能で芝生のプライベートドッグランも併設しています。

(2)フィンランド式バレルサウナ完備

各棟にフィンランド式バレルサウナが完備されており、いつでも利用し放題です。

ロウリュでストレスを緩和させリラックスした時間を過ごせます。

(3)目の前に広がる大海原と夜の楽しみスターナイト

宿の目の前にはオーシャンビューが広がり、テラスからその絶景を一望できます。

夜には闇夜に輝く無数の星たちが見ることができます。

(4)「アコ。」さんによる出張料理サービス

淡路島で海の仕事に従事しながら、お魚を中心としたお魚屋さんを展開する「アコ。」さんによる出張料理サービスが依頼できます。

(5)淡路島産の旬の地魚の懐石料理やオードブルも注文可能

夕食では地元の名店「小料理 なかお」さんによる手作り懐石料理やオードブルを提供。

食材は淡路島産にこだわっています。

地魚を中心とした料理だけでなくお子様ランチも注文可能です。

そしてイチオシはなかお特製BBQセット。

淡路牛をはじめとするスペシャルな内容となっています。

BBQの設備も宿に完備しているので手ぶらでBBQが楽しめます。

(6)まるで海外のような観光地「カリコリゾート」から車で5分

宿でゆっくりした後は、ワンちゃんも一緒に過ごせる観光複合施設カリコリゾートで淡路島ならではのゆったりとした時間を楽しめます。

サービス名: PrivateVilla8

提供開始日: 2024年6月1日(土)

提供時間 : チェックイン 15:00〜20:00、チェックアウト 10:00

場所 : 〒656-0332 兵庫県南あわじ市湊1201-6

アクセス : 神戸淡路鳴門自動車道「西淡三原IC」より車で5分

料金 : 59,000円〜(1泊2日、最大6名)

