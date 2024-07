自宅・店舗・事務所などで活用！モノリスコーポレーション「コンテナハウス＆外構・エクステリアショールーム」

モノリスコーポレーションは、コンテナハウス&外構・エクステリアショールームを、東京都町田市に設置、2024年7月1日から一般に向けてオープンしました。

モノリスコーポレーションは、コンテナハウス&外構・エクステリアショールームを、東京都町田市に設置、2024年7月1日から一般に向けてオープン!

実際に見て触れて確かめられる本格的なコンテナハウスのショールームは、東京初となります。

※自社調べ

東京で初!本気のコンテナハウスショールームが町田に誕生!高性能なのにお手頃な理由一挙公開。

【コンテナハウス&外構・エクステリアショールーム 内容】

■洗練されたスタイリッシュな「コンテナハウス」

自宅・店舗・事務所・倉庫など、さまざまな用途に活用できます。

カワイイもカッコいいもオシャレも自由自在、地震にも強く、気になる断熱性能はもはや一般住宅と変わりません。

横にL字型でもコの字型でも自由に繋げて通り抜け自在に。

縦に積み重ねれば1階は店舗・オフィス・ガレージ・倉庫などに、外階段から2階へ上がれば自宅に。

屋上もテラスやルーフバルコニーにすれば快適なヨガやフィットネス空間、ワイワイ楽しめるコミュニティースペースなどになります。

内装も思いのままに変更可能です。

また同社のコンテナハウスは、自社でスピーディーに一括施工することでリーズナブルな価格設定で提案可能です。

■高品質な「人工芝」が叶えるライフスタイル

遠目にも緑が鮮やかで建物と敷地を一層引き立てる芝生は、手入れが楽で美観が保たれる高品質な人工芝。

一年中緑を楽しめる人工芝の庭は、ペットや子供の遊び場になり、ドッグランやゴルフの練習にも。

裸足で歩けば分かるその足触りの良さは、バルコニーやテラスの床にも快適です。

■最高品質のウリン材を使った「ウッドデッキ」

希少なウリン材を使ったウッドデッキは、ビスを打ち込む職人さん泣かせのハードな素材で、別名「アイアンウッド」と呼ばれ、害虫にも強く寸法の安定性があり、100年腐らない木として人気があります。

経年でだんだんにグレーへと変化していく楽しみも。

■建物を美しく引き立てる「シンボルツリー」

コンテナハウスショールームで真っ先に目に飛び込んでくるのが大きく立派なヤシの木!直植えのものと、移設可能な大きなウッドデッキと同じウリン材で作った植木鉢の中に入っているものがあります。

■メッシュ状の格子パネルを組んだ中に自然石を詰めた美しい「ガビオン」

ガビオン(蛇籠)を使ったさまざまなアイデアの中で、このコンテナショールームではベンチに仕立て、座面にはウッドデッキと同じウリン材を用いた幅広のものを置いてあります。

ガビオンは中に入れる自然石の色合いで雰囲気が変わり、脇役ながら建物をグレードアップさせる効果は絶大です。

コンテナハウスのコストが安い秘密は「造ってから運ぶ!」。

そのノウハウは、建設業のモノリスグループとコンテナハウスのパイオニア ATS, Japan合同会社との協業にあります。

【ショールーム概要】

所在地 :〒194-0202 東京都町田市下小山田町2674番地 (川村工業敷地内)

アクセス:小田急多摩線 唐木田駅から車で5分

小田急線町田駅からバス25分 小山田大泉寺下車徒歩1分

横浜線淵野辺駅からバス15分 小山田桜台下車徒歩5分

営業時間:9:00〜18:00(要事前予約・駐車場完備)

