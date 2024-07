『おさるのジョージ』のロフト限定雑貨コレクション第4弾が登場! 7月22日(月)より、全国のロフト・ロフトネットストアにて展開される。さっそく商品をチェックしよう!『おさるのジョージ』は、1941年にレイ夫妻により刊行された絵本で、世代を超えて世界中で愛されてきた作品だ。主人公のジョージは身の周りのあらゆることに対して好奇心を持ち、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす。

このたび、ロフトでは「ACTIVE LIFE with Curious George by LOFT」と題し、アクティブな夏におすすめの全50種類の雑貨を展開。昨年に続き第4弾のコレクションとなる今回は、スポーツをテーマに『Curious George』の中でもジョージがバレーボールやリレーにチャレンジしたり、球場で野球観戦などさまざまなスポーツを楽しむ秘蔵アートがあしらわれている。気になる第4弾アイテムは、『ステンレスマグボトル』『PVCランチバッグ』『レジャーシート』といった夏のお出かけで大活躍しそうなアイテムから、『ロルバーン Lサイズ4種』『マスキングテープ4種』『ステッカー4種』といった学校やオフィスで使いたいアイテムまで、幅広いラインナップとなっている。元気いっぱいのジョージがデザインされた雑貨にご注目を!(C) & (R) UCS LLC and HC LLC