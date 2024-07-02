¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¼çÂê²Î¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤¬ÆÍÁ³àÄ¶¥Ð¥Ã¥µ¥êá¶ÄÅ·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³!!¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îmilet(¥ß¥ì¥¤)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡milet¤Ï¡Ö6·î¤Î #milet¤ÎÆü ¤Ç¤¹¡£stairs¤Î·×²èÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤·¤Æ¸ª¤À¤·¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¤«¤é¥¬¥é¥ê¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡ÖÆÏ¤±¤¿¤¤²Î¤È¤«¸«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡£²Æ¡¢¤²¤ó¤¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤æ¤¯¤¾¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡milet¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£