75Ç¯¤ÎàÇ®¤¤µÄÏÀá¤Ë½ª»ßÉä¡¡¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¸¦µæ¡¡´ØÀ¾¤Î²ñ¡×²ò»¶
¡¡¿·Ê¹¼Ò¤ÎOB¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¸¦µæ¡¡´ØÀ¾¤Î²ñ¡×¤¬2Æü¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤ÎÁÏÀß»þ¤«¤éÀ¤Áê¤òÆÉ¤ßÀâ¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¾Î¡Ö¥¸¥ã¥Ê¸¦¡×¡£¶áÇ¯¤Ï²ñ°÷¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ75Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºêË»Ò¤¬ËèÆü¿·Ê¹µ¼Ô»þÂå¤Ë½ñ¤¤¤¿µ»ö
¡¡¡Ö´¦¡¹ëà¡¹¡Ê¤«¤ó¤«¤ó¤¬¤¯¤¬¤¯¡Ë¤ÎÇ®¤¤µÄÏÀ¤Ç¡¢2¼¡²ñ¤Ç¤â¤½¤ÎÇ®¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡×¡£ËèÆü¿·Ê¹¼ÒOB¤Ç´´»ö¤ÎÆ£ÅÄ½¤Æó¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î²ñÊó¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ê¸¦¤Ï¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1949Ç¯¤Ë¡Ö¿·Ê¹³Ø¸¦µæ²ñ¡×¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¼º¶È¤ä¿©ÎÈÆñ¤Ê¤Éº®Íð´ü¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÀïÁè¤ËÆ³¤¤¤¿ÀïÁ°¤ÎÈ¿¾Ê¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·Ê¹¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î·×8¿Í¤¬¼Ò¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¡£Ç¯5¡Á6²ó¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤ä¿·Ê¹¡¢ÊüÁ÷³Æ¼Ò¤ÎOB¤é¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÑÍÆ¤È´íµ¡¡×¤ä¡Ö¤¤¤Þ¿·Ê¹¶È¤Î·Ð±Ä¤Ï¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÎã²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¿¡£°ì»þµÙ²ñ¾õÂÖ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯Âå¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤ä»¨»ï¡¢ÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤éË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í²ñ°÷Ìó80¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï²ñ°÷¤Î¹âÎð²½¤È¿·µ¬²ÃÆþ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢²ñ°÷¤Ï30¿Í¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ýÆþ¤Î²þÁ±¤Ë¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Îã²ñÄÌ»»300²ó¤òÀáÌÜ¤Ë²ò»¶¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î¤ÎÎã²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Îµ¼Ô¤ò´Þ¤á¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Îºß¤êÊý¤ò³§¤Ç¶¦Í¤·¡¢»É·ã¤·¹ç¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½´´»ö¤ÇËèÆü¿·Ê¹¼ÒOB¤ÎÂìÂô´äÍº¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î²ñ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸å¿Ê¤Ë»×¤¤¤òÂ÷¤·¤¿¡£¡ÚÂçÄÚºÚ¡¹Èþ¡Û