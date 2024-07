不快な床振動問題を解決！ヤクモ「無料振動診断サービス」

ヤクモは、歩行振動や交通振動などが原因の不快な床振動問題でお困りのオフィスなどを対象に、オンライン振動診断を無料で受けられる期間限定サービスを2024年7月1日(月)より実施中です。

ヤクモ「無料振動診断サービス」

申込み期間 : 2024年7月1日(月)〜2024年9月30日(月)

対象エリア : 東京・神奈川・千葉・埼玉

料金 : 無料

お申込み方法: 下記キャンペーンページ内、お申込みフォームにて

URL :

https://ma.yacmo.co.jp/lp/fmcp202407

※フロアメイトの効果をお試しいただける無料振動対策デモは機材に限りがありますので、実施時期に関してはご希望に添えない場合もあります。

更に初の試みとして振動診断の結果次第で「フロアメイト」を用いた振動対策デモを無料(工事費込)で行います。

効果を実際に試すことが出来ます。

近年、労働生産性の向上を目指して快適でゆとりのある執務空間が求められており、仕切りが無く全体を見渡せる広々とした開放感のあるオフィスデザインがトレンドです。

このようなオフィスは鉄骨造で建築されることが多く、鉄骨造の床は歩行振動や交通振動が原因の不快な床振動が発生しやすいという特徴があります。

このような振動問題を解決するためには、振動の発生状況を分析し、どのような方法が効果的なのかを判断して対策する必要があります。

同社では、この分野で蓄積したノウハウを生かして、より多くの方に問題解決ができればと考え、今回初めて振動診断が無料になる期間限定サービスを実施します。

■オンライン無料診断サービスの特徴

お申込みフォームに記載された質問事項にお答えいただくと、同社で提案しているフロアメイトを用いた振動対策が適しているか否かを診断し、メールにて結果を発表しました。

■フロアメイトを用いた無料振動対策デモ(工事費込)

同社スタッフによるヒアリング後、フロアメイトの効果を実際試すことができます。

【利用条件】

・現地のOAフロア床下にフロアメイトを設置→効果を体感(1週間)→導入可否の確認となります。

・フロアメイトを用いた無料対策デモ(工事費込)は、ヒアリングさせていただき効果が見込める床振動に対してのみ実施となります。

・振動測定及びデータの提示は含まれておりません。

・設置工事は昼間の時間帯(平日)のみとなります。

・設置に伴い、OAフロアの撤去・復旧、机や棚など什器の移動が必要になる際は、お客様にて対応いただきます。

■フロアメイトとは

ヤクモでは不快な床振動を解決するために、フロアメイトによる対策を提案しています。

フロアメイトは建物の振動課題を後対策にて1日で設置可能な制振装置です。

薄型でOAフロアに設置できるので、大幅なレイアウト変更を含む大規模な工事は不要、フロアパネルを戻せば完全に床下に隠れます。

また、メンテナンスフリーのためランニングコストはかかりません。

