【NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN】7月3日~8月22日 開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、7月3日より開催される夜のイベント「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」。正式開催に先駆けて、7月2日にメディアや特別招待ゲストに先行公開された。本稿ではその模様を撮り下ろしで紹介する。

「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」は、USJと芸能プロダクション「HYBE JAPAN」の初となるコラボレーションイベント。BTSなどの人気アーティスト8組の楽曲とミュージックビデオに合わせて、DJやダンサーのパフォーマンスにバブルや水の派手な演出が加わって、盛大なパーティーが開催される。

またイベントの途中ではキャラクターたちも登場。ハローキティは「LE SSERAFIM」の「UNFORGIVEN」、ダニエルは「&TEAM」の「FIREWORKS」をキレキレのダンスで踊るなど、会場を大いに盛り上げる。

7月2日には、HYBE LABELS所属アーティストの「&TEAM」がサプライズ登場。1,700人のゲストと記念撮影をしたり、ミニトークセッションでUSJでの思い出を語るなどした。

