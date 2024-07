イギリスの公共放送局『BBC』が1日、EURO2024決勝トーナメント1回戦の ポルトガル代表 対スロベニア代表の中継でFWクリスティアーノ・ロナウドを揶揄するテロップを表示して物議を醸している。この試合の延長前半、C・ロナウドはPKキッカーを務めたがGKヤン・オブラクにセーブされた。C・ロナウドは思わず涙をこぼし、痛恨の失敗を悔やんだ。それでもPK戦で第1キッカーを務めて成功し、チームはPK3-0で準々決勝に進んでいる。

BBC Sport had 'Misstiano Penaldo' written on screen during their analysis of Cristiano Ronaldo's penalty miss pic.twitter.com/PMAn8TXr65