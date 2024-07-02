THE BEAT GARDEN、レギュラーラジオ番組放送スタート
THE BEAT GARDENが本日7月2日23:30より、レギュラーラジオ番組『THE BEAT GARDENの夜顔』の放送をスタートする。
◆THE BEAT GARDEN 画像
いつもは昼の顔として活動している彼らが、普段メディア等では見せない夜の顔としてトークを繰り広げるラジオ番組が『THE BEAT GARDENの夜顔』だ。夜に咲く花“ヨルガオ”の如く、月明かりに照らされて別の顔が楽しめるはずだ。
同番組は毎週火曜日夜23:30より、THE BEAT GARDENのオフィシャルYouTubeチャンネルにて放送される。初回放送となる今晩は、ドラマ『あの子の子ども』の主題歌「わたし」がフル尺初オンエアされるとのことだ。
■レギュラーラジオ番組『THE BEAT GARDENの夜顔』
放送日時：毎週火曜夜11:30スタート
※初回放送7月2日(火)
番組URL：https://www.youtube.com/watch?v=NyDwdvz5kpA
■デジタルシングル「わたし」
2024年7月9日(火)0:00 配信開始
※カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『あの子の子ども』主題歌
▼iTunesプリオーダー
https://thebeatgarden.lnk.to/Watashi
▼TikTok先行配信
https://thebeatgarden.lnk.to/Watashi_TikTok
▼「わたし」歌詞先行公開
https://www.uta-net.com/song/356493/
▼「わたし」キャンペーン
キャンペーン期間：6月25日(火)23:30〜7月8日(月)23:59
対象サービス：iTunesストア
特典：「わたし」メンバー直筆サイン入りジャケット
https://form.universal-music.co.jp/po_thebeatgarden_watashi/page/index.html
■カンテレ／フジテレビ系 火ドラ★イレブン『あの子の子ども』
出演：桜田ひより、細田佳央太、茅島みずき、野村康太・前田旺志郎、橋本淳・野間口徹、美村里江、石田ひかり 他
原作：蒼井まもる『あの子の子ども』(講談社「別冊フレンドKC」刊)
脚本：蛭田直美
音楽：haruka nakamura
主題歌：THE BEAT GARDEN「わたし」
監督：アベラヒデノブ 山浦未陽 松浦健志
プロデューサー：岡光寛子(カンテレ)
伊藤茜(メディアプルポ)
制作協力：メディアプルポ
制作著作：カンテレ
公式HP：https://www.ktv.jp/anokonokodomo/
■東名阪ツアー＜THE BEAT GARDEN one man live tour2024『FORTE』＞
open17:00 / start18:00
11月04日(祝月) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
open17:00 / start18:00
12月24日(火) 東京・渋谷Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
関連リンク
◆THE BEAT GARDEN オフィシャルサイト
◆THE BEAT GARDEN オフィシャルTwitter
◆THE BEAT GARDEN オフィシャルInstagram
◆THE BEAT GARDEN オフィシャルTikTok
◆THE BEAT GARDEN オフィシャルYouTubeチャンネル