à¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡¡»Õ¾¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ä¶ØÃÇ¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥Ý¡¼¥º¡×Äù¤á
à¶ØÃÇ¤Î¥Ý¡¼¥ºá¤Î°ÕÌ£¤Ï¡½¡½¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Îà¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£¶·î£²£°Æü¤«¤é£²£¶Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦µþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÄ¶¡¦Ç³¤¨¤ëÆ®º²¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÅ¸¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ¶ÃöÌÚÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¼ò¾ì¡×¤âÉü³è¤·¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÄï»Ò¤¿¤Á¤¬ÃöÌÚÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¢ÉðÆ£·É»Ê¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ¡¢Æ£¸¶´îÌÀ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±£²£µÆü¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¾®Àî»á¤¬ÅÐ¾ì¡££±£¹£¹£¸Ç¯£´·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¡ÖÃöÌÚ°úÂà»î¹ç¡×¥É¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤Àï¤òàÃöÌÚ¿®¼Ôá¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¥Ç¥ª´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤ÏÆ±Æü¤Î¡ÖÃöÌÚ°úÂà»î¹çÂÐÀïÁê¼ê·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥¤¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÃöÌÚ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÀï¤òÆ¨¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÍîÃÀ¤µ¤»¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡£Æ°²è¤Ç¤ÏÄï»Ò¤Ç²æÂ¹»Ò»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Îß·ÅÄÆØ»Î¡¢ÃöÌÚ¸µµ¤¹©¾ì¤Î±§ÅÄÀî¶¯¼èÄùÌò¤Î°ÆÆâ¤Î¤â¤È¡¢²¿¤´¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÄ¶ÃöÌÚÅ¸¡×¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®Àî»á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ÑµÒ¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡ØÆ»¡Ù¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤â¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥Ý¡¼¥º¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£ºÇ¸å¤ÏË´¤»Õ¾¢¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ö£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥À¡¼¥Ã¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¿¤¬¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥Ý¡¼¥º¡×¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡×¤ÎÂç¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿£²£°£°£°Ç¯ÂåÃæÈ×¤Ç¤µ¤¨¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥±¥Ä¤ò¿¶¤ë¡¢ÉÊ¤Î¤Ê¤¤¤¢¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÎÏÀâ¡£¶¯°ú¤Ê¾®Àî»á¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç³¤¨¤ëÆ®º²¤Ë¤Ïà¶ØÃÇ¤Î¥Ý¡¼¥ºá¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¯³Ø¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÄ¶ÃöÌÚÅ¸¡×¤ÇàÃöÌÚ¿®¼Ôá¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥Ý¡¼¥º¤È¤Ï¡Ä¡£»þ¤¬¤¿¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡£±½µ´Ö¤ÇÌó£³Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ìÂçÀ¹¶·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡ÖÄ¶ÃöÌÚÅ¸¡×¤Ë¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¹¤«¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËºÜ¤Ã¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤è¡£º£¤âÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾®Àî»á¼«¿È¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¡Ö¾¸¡Ê¤¿¤Ê¤´¤³¤í¡Ë¡×¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£