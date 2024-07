あの『すみっコぐらし大図鑑』が4年ぶりに登場! 新しいなかまもテーマもグッズもぜ〜んぶつめこんだ完全保存版が7月2日(火)にやってきた。『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

そんな『すみっコぐらし』ファンのバイブル『すみっコぐらし大図鑑』の最新版がいよいよ登場!前巻『すみっコぐらし大図鑑 改訂版』からつづくテーマアートやストーリー、イラストやグッズなど、すみっコぐらしの最新情報をつめこんだオールカラー168ページ、ボリュームたっぷりの完全保存版となる。テーマアートごとにまとめられたページはかわいいすみっコたちのイラストでいっぱい。各テーマのてのりぬいるぐみなど、グッズも紹介されているので、歴代アイテムを楽しむことができる。また、サブテーマや季節テーマといった普段はなかなか見ることができないイラストや、「映画 すみっコぐらし」のポスターやシーン画像、「すみっコぐらし学園」の校歌なども収録。さらに、すみっコぐらし12年の歴史を物語る全メインテーマの年表は必見! すみっコたちの歩みを満喫することができる。まさにすみからすみまで”すみっコぐらしづくし”の1冊、ファンにはぜったい見逃せない!しかも、全部のページにふりがながついているので、お子さまもいっしょに楽しめちゃいますよ♪さらに、来年1月開催の「すみっコぐらし検定」対策にぴったりの過去問題32問、練習問題40問を掲載。検定を受検する人はもちろん、しない人も、ぜひチャレンジしてみてよう。楽しくすみっコぐらしの知識が身について、もっとすみっコたちが好きになること間違いなし♪なかまもいっぱい増えて、すみっこはますます むぎゅっとぎゅうぎゅう!すみっコぐらしの世界をぞんぶんに満喫できる『すみっコぐらし大図鑑 プラス』をぜひお楽しみください♪全国の書店やネット書店などで7月2日(火)よりお取り扱いスタート!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.