【Bリーグ】2024‐25シーズンは群馬クレインサンダーズ対広島ドラゴンフライズで開幕　B1復帰の滋賀レイクスはホーム開幕節で大阪エヴェッサと対戦

Bリーグ(ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ)は、10月に始まる2024−25シーズンにおける各クラブのホーム開幕節の試合情報とリーグ戦前半戦の対戦カードを発表しました。



新シーズンの幕開けとして10月3日に開催されるのは、群馬クレインサンダーズと昨シーズンのリーグチャンピオン・広島ドラゴンフライズの対戦。激戦のチャンピオンシップを勝ち抜いて広島を優勝に導いたカイル・ミリングヘッドコーチを新指揮官に迎えた群馬が、コーチの古巣を迎え撃ちます。





その他のカードは、10月4日〜5日にかけて開幕。関西では、昨シーズン見事な戦いぶりでB2優勝とB1復帰を果たした滋賀レイクスが5日、ホーム『滋賀ダイハツアリーナ』で大阪エヴェッサと激突。両チームともに新ヘッドコーチが就任し、主力選手が大きく入れ替わったため、シーズンの行方を占う注目の対戦となりそうです。そのほか、ロイ・ラナヘッドコーチ体制で3シーズン目を迎える京都ハンナリーズは、ホームで佐賀バルーナーズと対戦。例年、シーズン終盤に向けてチーム力が上がり魅力的な試合を展開するだけに、今シーズンはシーズン序盤からバランスのとれた戦いができるかに注目が集まります。大阪エヴェッサのホーム開幕は10月12日、第2節のファイティングイーグルス名古屋戦。昨シーズンはホーム・アウェーともに敗れた相手だけに、おおきにアリーナ舞洲での巻き返しに期待です。神戸ストークス、バンビシャス奈良が所属するB2リーグも同じタイミングで開幕。奈良は10月5日の開幕節で青森ワッツと対戦。神戸は開幕節で富山グラウジーズとアウェーで戦ったあと、10月11日のホーム開幕戦で奈良を迎えうちます。島田慎二チェアマンが6月に発表した今後の指針のなかで、白熱したゲーム展開と観客数増加に自信をのぞかせたBリーグ。パリオリンピックを終えた代表選手たちが合流する新シーズンに向けて、さらなる盛り上がりに期待が高まります。【B1 各クラブホーム開幕試合】●東地区北海道 vs 長崎 10/12(土) 10/13(日)仙台 vs 横浜BC 10/5(土) 10/6(日)秋田 vs 佐賀 10/19(土) 10/20(日)茨城 vs 三河 10/5(土) 10/6(日)宇都宮 vs 滋賀 10/12(土) 10/13(日)群馬 vs 広島 10/3(木) 10/5(土)越谷 vs 琉球 10/12(土) 10/13(日)千葉J vs 宇都宮 10/5(土) 10/6(日)●中地区A東京 vs 越谷 10/5(土) 10/6(日)SR渋谷 vs 秋田 10/12(土) 10/13(日)川崎 vs 秋田 10/5(土) 10/6(日)横浜BC vs A東京 10/12(土) 10/13(日)三遠 vs A東京 10/19(土) 10/20(日)三河 vs 三遠 10/12(土) 10/13(日)FE名古屋 vs 名古屋D 10/5(土) 10/6(日)名古屋D vs 川崎 10/12(土) 10/13(日)●西地区滋賀 vs 大阪 10/5(土) 10/6(日)京都 vs 佐賀 10/5(土) 10/6(日)大阪 vs FE名古屋 10/12(土) 10/13(日)島根 vs 北海道 10/5(土) 10/6(日)広島 vs 佐賀 10/12(土) 10/13(日)佐賀 vs 千葉J 10/23(水)長崎 vs SR渋谷 10/4(金)10/5(土)琉球 vs 三遠 10/5(土) 10/6(日)【B2 各クラブ開幕試合】●東地区青森 vs 富山 10/12(土) 10/13(日)山形 vs 静岡 10/5(土) 10/6(日)福島 vs 愛媛 10/5(土) 10/6(日)A千葉 vs 静岡 10/12(土) 10/13(日)富山 vs 神戸 10/5(土) 10/6(日)福井 vs 信州 10/5(土) 10/6(日)信州 vs 青森 10/19(土) 10/20(日)●西地区静岡 vs 鹿児島 10/19(土) 10/20(日)神戸 vs 奈良 10/11(金) 10/12(土)奈良 vs 青森 10/5(土) 10/6(日)愛媛 vs 信州 10/12(土) 10/13(日)福岡 vs 熊本 10/12(土) 10/13(日)熊本 vs A千葉 10/5(土) 10/6(日)鹿児島 vs 福岡 10/5(土) 10/6(日)※試合情報は変更の可能性あり