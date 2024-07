USJ“びしょ濡れ”パレードを楽しむ夏グッズ＆メニュー、マリオになりきるフード付きタオルやサングラス

大阪ユニバーサル・スタジオ・ジャパンより、2024年7月3日(水)から9月1日(日)まで開催される、USJ夏の恒例“びしょ濡れパレード”「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」をより盛り上げてくれるグッズ&フードが登場。

USJ「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」盛り上げ夏グッズ

注目は、キャラクターになりきれるフード付きタオルだ。マリオやヨッシー、キノピオ、スヌーピー、ハローキティ、ミニオンが展開される。パレード中、キャラクターたちになりきって水を避けたり、パレード後に水を拭き取ることができたりと大活躍すること間違いなしだ。

チェーン付きサングラス

夏の日差しから目を守りたい時は、チェーン付きサングラスがおすすめ。テンプルに合わせたカラフルなチェーンが付いており、サングラスをかけない時は首から下げることが可能だ。フレームには、マリオやルイージ、テレサ、ヨッシー、クッパといったキャラクターたちがあしらわれている。

マリオ&ルイージのキャップや“ティム”の耳付きハット

キャップやハットといった被り物も豊富にラインナップ。マリオとルイージを象徴する帽子をイメージしたキャップのほか、ミニオンのボブの大好きな相棒・ティムをモチーフにした耳付きハット、エルモやクッキーモンスター、ビッグバードらをイメージしたカラーを繋ぎ合わせたタオル生地のハット、「ジュラシック・ワールド」より恐竜をイメージしたハットなどが揃う。

より“びしょ濡れ”に!ウォーターシューター

パレードでかけられる水だけでは満足できない、キャストと一緒になって自分も水鉄砲を持ちたいという人は、「ウォーターシューター」を手に入れてみて。実際にパレードに飛び込み、水をかけあうことができる。赤や青、黄色など鮮やかなカラーブロックが目を惹く「ウォーターシューター」には、マリオやルイージ、ピーチ姫らのイラストを配している。

夏にぴったりなフードメニュー

パーク内では、夏にぴったりなフードやスイーツ、ドリンクメニューを用意。たとえば「ミニオン・パーク」の「デリシャス・ミー! ザ・クッキー・キッチン」にて販売されるブルーハワイ・フラッペに注目だ。ボブのカップやティムのスプーン付きとなっており、キュートな見た目と爽やかな味わいを楽しめる1品に仕上げている。

“ジョーズ”着想ピーチ&ソルトホイップのせたフラッペ

また、「アミティ・ビレッジ」の「ボードウォーク・スナック」では、ジョーズをイメージしたフラッペを提供。ピーチ果肉やソルトホイップをトッピングし、遊泳禁止の海に現れるジョーズを表現している。

ボリューム満点のプレートメニュー

さらに「ジュラシック・パーク」の「ロストワールド・レストラン」では、ボリューム満点のフードメニューを豊富に用意。ビーフステーキ、ガーリック・ローストチキン、マッサマン&レッドカレー、フライドシュリンプなどを盛り合わせた「ジュラシック・ファミリープレート」や、火山をイメージしてベリーやクリームでマグマを表現した「ヴォルケーノ・フレンチトースト」などを揃える。

詳細

USJ 2024年夏グッズ&メニュー

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

※グッズやメニューの販売時期はアイテムによって異なる。

※商品やメニューの価格やデザイン、販売店舗、販売開始日および販売方法などは、予告なく変更する場合あり。

<グッズ例>

・チェーン付きサングラス 3,800円

・マリオ&ルイージ キャップ 3,800円

・フード付きタオル 4,100円



<フード例>

・ブルーハワイ・フラッペ いつも一緒! ボブのカップ&ティムのスプーン付き 1,150円

・遊泳禁止!! ジョーズ・フラッペ 〜ピーチ&ソルトホイップ〜 900円

・ジュラシック・ファミリープレート 8,500円



©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ24070101

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios.

