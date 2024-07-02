【スパーキングレディーカップ】菅原明ヴィブラフォンは8枠12番
7月3日（水）に川崎競馬場で行われる、スパーキングレディーカップ（Jpn3・3歳上・牝・ダ1600m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭が出走。アーテルアストレア、ライオットガール、ヴィブラフォンなど交流常連メンバー。地方勢ではスピーディキックが中心。注目の発走は3日（水）20時10分。
【神奈川記念】H.ドイル「チャンスはあると思っていた」ヴィブラフォンが快勝JRAからは4頭
1-1
カラフルキューブ
牝5・55.0・矢野貴之
荒山勝徳・大井
2-2
ボヌールバローズ
牝4・55.0・吉原寛人
福永敏・大井
3-3
スノーパトロール
牝4・55.0・小林捺花
田島寿一・川崎
4-4
スピーディキック
牝5・55.0・御神本訓史
藤原智行・浦和
5-5
フーリッシュホビー
牝5・55.0・本田正重
山下貴之・船橋
5-6
ミチノアンジュ
牝3・52.0・笹川翼
福田真広・大井
6-7
ライオットガール
牝4・57.0・松山弘平
中村直也・栗東
6-8
キャリックアリード
牝5・55.0・赤岡修次
藤田輝信・大井
7-9
ドライゼ
牝5・55.0・戸崎圭太
真島大輔・大井
7-10
アーテルアストレア
牝5・57.0・菱田裕二
橋口慎介・栗東
8-11
ミラクルティアラ
牝4・55.0・坂井瑠星
野中賢二・栗東
8-12
ヴィブラフォン
牝5・55.0・菅原明良
高木登・美浦