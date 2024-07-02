CVLTE、5大都市を巡る対バンツアー開催決定
CVLTEが、約1年7ヶ月ぶりとなる5大都市を巡る対バンツアー＜CVLTE pre. "tYpe V tour"＞の開催を発表した。
出演者は後日発表。チケットは7月15日18時まで、オフィシャルHPチケット先行予約を受付中だ。
＜CVLTE pre. "tYpe V tour"＞
2024年11月14日(木)@ cube garden
17:00開場/17:30開演
出演者：CVLTE / and more...
［お問合せ］
cube garden
https://www.cube-garden.com
011-210-9500 (平日11:00〜17:00)
2024年11月21日(木)@ BOTTOM LINE
17:00開場/17:30開演
出演者：CVLTE / and more...
［お問合せ］
サンデーフォークプロモーション
https://www.sundayfolk.com
052-320-9100 (全日12:00〜18:00)
【大阪公演】
2024年11月22日(金)@ Yogibo META VALLEY
18:00開場/18:30開演
出演者：CVLTE / and more...
［お問合せ］
キョードーインフォメーション
https://kyodo-osaka.co.jp
0570-200-888 (11:00〜18:00 日祝休)
【福岡公演】
2024年11月29日(金)@ DRUM Be-1
18:00開場/18:30開演
出演者：CVLTE / and more...
［お問合せ］
キョードー西日本
http://www.kyodo-west.co.jp
0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00)
【東京公演】
2024年12月6日(金)@ Zepp Shinjuku
17:00開場/18:00開演
出演者：CVLTE / and more...
［お問合せ］
クリエイティブマンプロダクション
https://www.creativeman.co.jp
03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00)
【チケット料金】
オールスタンディング
前売り /￥5,500(税込み)
※ 1ドリンク代別途必要/整理番号付
※未就学児童入場不可
チケット情報
https://w.pia.jp/t/cvlte-tour24/
※Official HP先行受付期間：7/1(月)22:00〜 7/15(月•祝)18:00まで
関連リンク
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