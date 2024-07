<CVLTE pre. "tYpe V tour">



【北海道公演】2024年11月14日(木)@ cube garden17:00開場/17:30開演出演者:CVLTE / and more...[お問合せ]cube gardenhttps://www.cube-garden.com011-210-9500 (平日11:00〜17:00)【愛知公演】2024年11月21日(木)@ BOTTOM LINE17:00開場/17:30開演出演者:CVLTE / and more...[お問合せ]サンデーフォークプロモーションhttps://www.sundayfolk.com052-320-9100 (全日12:00〜18:00)【大阪公演】2024年11月22日(金)@ Yogibo META VALLEY18:00開場/18:30開演出演者:CVLTE / and more...[お問合せ]キョードーインフォメーションhttps://kyodo-osaka.co.jp0570-200-888 (11:00〜18:00 日祝休)【福岡公演】2024年11月29日(金)@ DRUM Be-118:00開場/18:30開演出演者:CVLTE / and more...[お問合せ]キョードー西日本http://www.kyodo-west.co.jp0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00)【東京公演】2024年12月6日(金)@ Zepp Shinjuku17:00開場/18:00開演出演者:CVLTE / and more...[お問合せ]クリエイティブマンプロダクションhttps://www.creativeman.co.jp03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00)【チケット料金】オールスタンディング前売り /¥5,500(税込み)※ 1ドリンク代別途必要/整理番号付※未就学児童入場不可チケット情報https://w.pia.jp/t/cvlte-tour24/※Official HP先行受付期間:7/1(月)22:00〜 7/15(月•祝)18:00まで