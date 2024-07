話題の新店15軒をまとめて紹介！ まだまだ人気のドーナツ専門店から、鎌倉発の中華料理店の新店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. ST LOUIS BAR by KEI(東京・銀座)

2024年4月、銀座駅から徒歩6分ほどの場所にある虎屋銀座ビルに、1586年創業のフランスのクリスタルメゾン「Saint-Louis(サンルイ)」と仏三つ星シェフ・小林 圭氏が織りなす、新しいスタイルのバー「ST LOUIS BAR by KEI」がオープンしました。

ST LOUIS BAR by KEI 写真:お店から

2. tangent(東京・外苑前)

<店舗情報>◆ST LOUIS BAR by KEI住所 : 東京都中央区銀座7-8-17 虎屋銀座ビル 12FTEL : 03-6274-6612

2024年5月、外苑前駅から徒歩8分ほどの場所に、本格的なフレンチをアラカルトでも楽しめるレストラン「tangent」がオープンしました。

tangent 出典:あまKINGさん

3. 酒場 ヒナタ(神奈川・元住吉)

<店舗情報>◆tangent住所 : 東京都渋谷区神宮前3-1-25TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月26日、東急線・元住吉駅から徒歩1分ほどのモトスミ オズ通り商店街に「酒場 ヒナタ」がオープンしました。

酒場 ヒナタ 出典:酒好きOLなつさん

4. Ore beate(大阪・蛍池)

<店舗情報>◆酒場 ヒナタ住所 : 神奈川県川崎市中原区木月2-2-39TEL : 044-872-9211

2024年6月、蛍池駅から徒歩2分ほどの場所に、中津で12年間愛され「食べログ イタリアン WEST 百名店」に選出されたこともある「Ore beate」が移転オープンしました。

Ore beate 写真:お店から

5. 白金 芯(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆Ore beate住所 : 大阪府豊中市蛍池東町1-6-21 メゾンドグリ 1FTEL : 050-5593-7512

2024年6月、白金高輪駅から徒歩5分ほどの場所に、大人がカジュアルに楽しめる割烹店「白金 芯」がオープンしました。

白金 芯 出典:のぐのぐたさん

6. STANDARD DONUTS(大阪・新福島)

<店舗情報>◆白金 芯住所 : 東京都港区白金3-2-3 白金金春ビル 1FTEL : 070-9013-3094

2024年6月、大阪の新福島駅から徒歩1分ほどの場所に、日常を最高にするドーナツを提供する国産ドーナツ専門店「STANDARD DONUTS」がオープンしました。

STANDARD DONUTS 出典:yoshi_3さん

7. 中目黒 若狭(東京・中目黒)

<店舗情報>◆STANDARD DONUTS住所 : 大阪府大阪市福島区福島1-2-23 ミモザビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月11日「中目黒 若狭」が中目黒駅にほど近い場所にオープンしました。池尻大橋にあった「食べログ アジア・エスニック TOKYO 百名店」選出、ミシュランガイドのビブグルマン3年連続掲載という名店「和韓料理 若狭」が移転し、リニューアルオープンした店です。

中目黒 若狭 写真:お店から

8. 麺 銀座おのでら 本店(東京・表参道)

<店舗情報>◆中目黒 若狭住所 : 東京都目黒区上目黒1-15-12TEL : 050-5593-4911

2024年5月、表参道駅A2出口から徒歩約3分のところにラーメン店「麺 銀座おのでら 本店」がオープンしました。

麺 銀座おのでら 本店 写真:お店から

9. 七ひろ(東京・広尾)

<店舗情報>◆麺 銀座おのでら 本店住所 : 東京都港区北青山3-5-40 PRYME CUBE表参道 1FTEL : 050-5593-4036

2024年3月、広尾駅から徒歩10分ほどの場所に、伝統と革新が融合した日本料理店「七ひろ」がオープンしました。

七ひろ 出典:みるみんくさん

10. 虫二(東京・高田馬場)

<店舗情報>◆七ひろ住所 : 東京都港区西麻布4-2-5 ArtSilo 3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月24日、東京メトロ東西線・高田馬場駅6番出口から徒歩約1分のところにオープンした「虫二」は、完全予約制の茶房。西早稲田にある人気の中国茶カフェ「甘露」が手掛けるお店です。

虫二 写真:お店から

11. Juan Bowl & Tea Tokyo(東京・表参道)

<店舗情報>◆虫二住所 : 東京都新宿区高田馬場2-14-5TEL : 03-6823-7588

オーストラリア・シドニーに2017年に丼とお茶の専門店としてオープンし、行列が絶えない「Juan Bowl & Tea」が、東京・表参道に日本初上陸。2024年6月30日にオープンとなりました。

Juan Bowl & Tea Tokyo 写真:お店から

12. さかなのさけ(東京・根津)

<店舗情報>◆Juan Bowl & Tea Tokyo住所 : 東京都港区北青山3-7-1 カオスビル 1FTEL : 070-9077-3283

2024年2月、根津駅から徒歩6分ほどの場所に、お酒好きにはたまらない優しい味わいの料理とこだわりの日本酒が楽しめる「さかなのさけ」がオープンしました。

さかなのさけ 出典:assaggioさん

13. さいラーメン(京都・西大路三条)

<店舗情報>◆さかなのさけ住所 : 東京都台東区谷中1-4-15TEL : 03-5842-1138

2024年5月、西大路三条駅から徒歩7分ほどの場所に、豚骨ベースのクリーミーなスープに定評のある「さいラーメン」がオープンしました。

さいラーメン 出典:じぇいほしさんさん

14. かかん 京都店(京都・出町柳)

<店舗情報>◆さいラーメン住所 : 京都府京都市中京区壬生中川町10-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年3月、神奈川・鎌倉で行列のできる中華料理店「かかん」の4店舗目、「かかん 京都店」がオープンしました。

かかん 京都店 出典:Brillat‐Savarinさん

15. ヘンリーズバーガー 原宿(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆かかん 京都店住所 : 京都府京都市左京区北白川久保田町28-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年6月2日、東京メトロ・明治神宮前駅から徒歩約4分のところにオープンした「ヘンリーズバーガー 原宿」は、市ケ谷にある焼肉店「炭火焼肉なかはら」の店主・中原健太郎氏によるハンバーガーショップです。

ヘンリーズバーガー 原宿 出典:ゆっきょしさん

<店舗情報>◆ヘンリーズバーガー 原宿住所 : 東京都渋谷区神宮前6-12-15 ハイネスト原宿 1FTEL : 03-6421-0589

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店15軒をまとめて紹介! まだまだ人気のドーナツ専門店から、鎌倉発の中華料理店の新店まで first appeared on 食べログマガジン.