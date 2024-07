ももクロ百田夏菜子、新曲「Doubt」初披露時のライブ映像を公開！黒いワンピース衣装で大人っぽいパフォーマンスを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■百田夏菜子が作詞した「Doubt」は、ムーディーなダンスナンバー!

ももいろクローバーZの百田夏菜子が、2023年12月25日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催したクリスマスソロコンサート『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』から「Doubt」のライブ映像を7月2日20時にももいろクローバーZオフィシャルYouTubeチャンネルで公開する。

「Doubt」はこの日のライブで初披露されたムーディーなダンスナンバーで、百田が作詞を担当。クリスマスライブ用にアレンジが施されており、黒スーツのダンサーとともに黒いワンピース衣装で大人っぽいパフォーマンスを披露する百田の姿は必見だ。

なお、「Doubt」は7月12日に配信リリースされる百田夏菜子の新作EP『30th』に収録される。

『30th』は、7月15日に東京・TOKYO GARDEN THEATERで開催される『百田夏菜子 30th BIRTHDAY LIVE』に向けた作品。

Kanata Okajimaが作詞した“刺激的でトロピカルな真夏の夜”がテーマの新曲「熱帯夜Fantasy」をはじめ、「Doubt」「ukiukihuman!」「それぞれのミライ」の計4曲と各楽曲のオフボーカルバージョンが収録される。その他、詳細は特設サイトで。

リリース情報

2024.07.12 ON SALE

DIGITAL EP『30th』

2024.07.12 ON SALE

Blu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』

ライブ情報

百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE

07/15(月・祝)東京・TOKYO GARDEN THEATER

『30th』特設サイト

https://mcz-release.com/sound/30th/

『百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE』特設サイト

https://www.momoclo.net/momota30th/

百田夏菜子 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/kanakomomota_official/?hl=ja

ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE

https://www.momoclo.net/