「まさに天下を取った男ですね」

実業家の前澤友作さんのYouTubeチャンネル「Yusaku Maezawa【MZ】」は7月1日、新しい動画を投稿。引っ越したばかりの新居を公開し、ルームツアーの第1弾としてリビングを紹介しています。同チャンネルは、動画『【新居大公開】前澤邸ルームツアー(リビング編)[Room Tour] First Look Into MZ's New Living Room』を公開し、リビングのルームツアーを行いました。半年ほど前に都内で引っ越しをしたようです。かなり広い新居のようで、約30分間の動画で紹介されたのはリビングのみ。そのリビングの広さはなんと170平米で、ソファエリアは2カ所もあるそうです。

今後もルームツアー動画を公開予定

よく目立つ真っ赤なソファセットはアルパカの毛でできており、フランスで購入したと言います。1番大きなソファの価格のみ明かし、その価格はなんと約5億円。ソファ以外にもこだわりの家具がたくさんあるようで、1つ1つ丁寧に解説しています。動画の途中ではカーテンを開けて、窓の外の景色を見せる場面も。高層階のようで、動画の編集者からはテロップで「いや何階」とツッコミを入れられていました。動画終盤では、新居暮らしについて「住めば都で、都会の喧騒の音とか全く聞こえてこない」と語っています。コメントでは、「ルームツアーというより、美術館の展示品紹介で草」「次元が違う…」「美術館やん…」「まさに天下を取った男ですね」「早く次のルームツアーが見たい!」「一つ一つ勉強して説明できるのがやはり凄い」「規格外のルームツアーですね!」など、衝撃のルームツアーに驚きの声が集まりました。ダイニングルームやエントランスエリア、エレベーターホールなどもこだわったという前澤さん。新居全体の広さは引かれるから公表しないとのことですが、お手洗いが12個ある広さだと言います。別のスペースに関してもルームツアーをする予定があるそうです。今後も前澤さんの新居ルームツアー動画に期待しましょう!(文:岸上 ゆき)