10-FEET、ニューシングルよりタイトル曲「helm’N bass」のMVティザー公開
10-FEETが7月3日にリリースする21枚目のシングル「helm’N bass」より、タイトル曲「helm’N bass」のMVティザーが公開となった。
◆10-FEET 動画 / 画像
公開されたティザーからは、アニメーションによる躍動感ある映像を垣間見ることができる。明日7月3日21時にはMVフルがプレミア公開されるとのこと。シングル収録3曲全曲のミュージックビデオが制作されるかたちだ。
■21stシングル「helm’N bass」
予約リンク：https://lnk.to/10feet_0703
【初回生産限定盤(CD＋DVD)】UPCH-89567 \2,000＋税
【通常盤(CDのみ)】UPCH-80609 \1,100＋税
▼CD全3曲収録 (初回生産限定盤／通常盤共通)
1. helm’N bass
※アサヒスーパードライ × 3x3.EXE PREMIER 応援ソング
2. gg燦然
※2024 ABCプロ野球テーマソング
3. Re方程式
※TBS系金曜ドラマ『フェルマーの料理』主題歌
▼DVD (初回生産限定盤のみ)
＜京都大作戦2023〜今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭！〜＞
・DAY1：ハローフィクサー / VIBES BY VIBES / 蜃気楼 ＋オフショット映像
・DAY2：深海魚 / 第ゼロ感 / CHERRY BLOSSOM ＋オフショット映像
▼CDショップ別購入者先着特典
・TOWER RECORDS／TOWER RECORDS ONLINE：クリアファイル(A5サイズ)
・Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態別)
・セブンネット：アクリルチャームミニキーホルダー
・楽天：缶バッジ
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ステッカーシート
・他全国CDショップ／ECサイト：ポストカード
■＜10-FEET “helm’N bass” ONE-MAN TOUR 2024-2025＞
open17:00 / start18:00
※指定席\6,380(税込)
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
10月12日(土) 愛媛・松山市総合コミュニティセンター キャメリアホール
open17:00 / start18:00
※1F 自由 / 2F 指定 \6,380(税込)
（問）DUKE松山 089-947-3535
10月18日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール
open18:00 / start19:00
※指定席 \6,380(税込)
（問）FOB新潟 025-229-5000
10月23日(水) 岡山・岡山創造劇場ハレノワ 大劇場
open18:00 / start19:00
※指定席 \6,380(税込)
（問）夢番地岡山 086-231-3531
10月28日(月) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール
open18:00 / start19:00
※指定席 \6,380(税込)
（問）シグナス 028-637-9999
11月02日(土) 富山・クロスランドおやべ
open17:00 / start18:00
※1F 自由 / 2F 3F 指定 \5,280(税込)
（問）FOB金沢 076-232-2424
11月07日(木) 京都・京都KBSホール
open18:00 / start19:00
※全自由 \5,280(税込)
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
11月12日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
※1F 自由 / 2F 指定 \4,950(税込)
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
11月17日(日) 宮城・仙台GIGS
open17:00 / start18:00
※1F 自由 / 2F 指定 \4,950(税込)
（問）G/i/P 0570-01-9999
11月22日(金) 北海道・Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
※1F 自由 / 2F 指定 \4,950(税込)
（問）SMASH EAST 011-261-5569
11月27日(水) 福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
※1F 自由 / 2F 指定 \4,950(税込)
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
12月18日(水) 東京・Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
※1F 自由 / 2F 指定 \4,950(税込)
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼2025年
1月06日(月) 愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
※1F 自由 / 2F 指定 \4,950(税込)
（問）JAILHOUSE 052-936-6041
1月15日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
※1F 自由 / 2F 指定 \4,950(税込)
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
■WOWOW『10-FEETスペシャル』6月＆7月放送および配信予定
6月30日(日)午後9:00
※放送配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
収録日：2024年5月19日(日)
収録場所：神奈川・横浜アリーナ
▼10-FEET Music Video Collection
7月30日(火)午後11:00
※10-FEETの楽曲の歴史を映像でプレイバック。20年以上の歴史の中で積み上げてきた彼らのミュージックビデオから、メンバーが厳選した作品を一気にお届け。
■＜京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々祭゛〜＞
7⽉6⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
7⽉7⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
open9:30 / start11:00
〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1
▼7⽉6⽇出演者 ※50⾳順
【源⽒ノ舞台】Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / 湘南乃⾵ / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH
【⽜若ノ舞台】炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER
▼7⽉7⽇出演者 ※50⾳順
【源⽒ノ舞台】ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / RIZE / ROTTENGRAFFTY
【⽜若ノ舞台】アルステイク / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY
※10-FEETは2⽇間とも出演
【鞍馬ノ間】EGOLA / ⼤阪籠球会 / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM HAPPY LUCKY FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / ちきゅう
京都ハンナリーズ (エキシビションマッチ)
▼チケット
・通常札：2⽇通し券 18,820 円(税込) / 1⽇券 9,410 円(税込)
・童札(わらべふだ)：2⽇通し券 9,400 円(税込) / 1⽇券 4,700 円(税込)
※童札は、2024年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2012年4⽉2⽇〜2018年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。
（問）公演：サウンドクリエーター 06-6357-4400
（問）チケット：https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact
■京都⼤作戦会員『はんなり会』
・はんなり会プラス限定の「写絵 -MOVIE」では、出演アーティスト発表に先駆けて、⼀⾜早く解禁してしまう「フライング通信」も配信されている。
・会員コンテンツや＜京都⼤作戦2024＞来場者へのサービスは随時追加されていく予定とのこと。
関連リンク
◆10-FEET オフィシャルTwitter
◆10-FEET オフィシャルYouTubeチャンネル
◆WOWOW 10-FEET特集ページ
◆＜京都大作戦＞オフィシャルサイト
◆＜京都大作戦＞オフィシャルX (旧Twitter)
◆＜京都大作戦＞オフィシャルInstagram
◆＜京都大作戦＞オフィシャルLINE
◆＜京都大作戦＞はんなり会 会員サイト