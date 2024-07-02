夏アニメ「女神のカフェテラス」2期、7月4日よりスタート！第1話あらすじ＆先行カット公開！第2期放送直前特番もABEMAで放送
7月4日（木）24時26分からMBS/TBS系“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国28局同時放送開始となる、夏アニメ「女神のカフェテラス」第2期。その第13話（第2期第1話）「ファミリアに黒い影」のあらすじと場面写真が公開された。
本作は、「週刊少年マガジン」（講談社）にて好評連載中の瀬尾公治さんによる「女神のカフェテラス」のTVアニメ化作品で、第1期が2023年4月〜7月まで放送された。東大現役合格の秀才・粕壁 隼と、亡き祖母が営んでいたカフェ「Familia」を舞台に、“おばあちゃんの家族”を語る見知らぬ美女5人との出会いから始まる、運命の人×５との贅沢すぎる共同生活を描いたシーサイドラブコメとなる。
特番では第1期の振り返りや、第2期から登場する新キャラクターについて紹介していくほか、「Familiaパワーアップ大作成！」と題した、オリジナルメニューの考案や、接客エチュードで接客力を高めるユニークなコーナー企画なども実施。独自センスが光るメニューや、各々が唯一無二の接客力を発揮する接客エチュードなど、見所満載の直前特番となっている。
あらすじ
第13話「ファミリアに黒い影」
隼に自分の気持ちを伝えた紅葉と白菊は好意を隠せなくなり、「Familia」の営業中でも隼と身体の距離が自然と近くなってしまう。店の風紀を心配する桜花は紅葉と白菊に注意するが、2人は素直に認めようとしない。さらに流星が隼への恋心を桜花たちの前で打ち明け、桜花は「Familia」の人間関係に思い悩む。妹の橘花にそのことを相談するが、橘花からは自分の中にある隼への感情を指摘されてしまう。
第2期放送直前特番
TVアニメ「女神のカフェテラス」第2期放送直前特番
配信日時：7月4日（木）夜8時30分〜9時30分
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
出演者：水中雅章（粕壁 隼役）
山根 綺（月島流星役）
鈴代紗弓（鶴河秋水役）
青木瑠璃子（幕澤桜花役）
https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8tz7iaK2xZnPUb
【作品情報】
■「女神のカフェテラス」第2期
＜放送情報＞
2024年7月4日から毎週木曜24時26分〜
MBS/TBS系“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国２８局同時放送
BS日テレ：7月5日（金）22：30〜 毎週金曜日22：30〜
AT-X：7月8日（月）21：00〜 毎週月曜日21：00〜
毎週水曜日９：00〜※リピート放送 毎週金曜日15：00〜※リピート放送
＜配信情報＞
DMM TV、ABEMAにて最速配信
dアニメストアほか各配信サイトでも配信予定
DMM TV、ABEMA ：7月4日（木）25：26〜
dアニメストア ：7月7日（日）25：26〜
ほか、7月9日（火）25：26〜順次配信予定
第1期は各配信サイトにて配信中
＜イントロダクション＞
――どこかの海辺にある、古びた喫茶店。そこには…女神様がいるらしい――
ケンカ別れした祖母が遺した喫茶店「Familia」。
「赤字だらけの店、さっさと畳んで駐車場に建て替えよう」と主人公、粕壁 隼が３年ぶりに帰省をするとそこには「おばあちゃんの家族」を語る見知らぬ５人のカワイイ女の子が！！
いきなり下着？ 全裸！？ ちょっとまて、誰が空き巣だ！
ここはオレの家だ！ 絶対に追い出してやる！
最悪の出会いから、恋と家族の物語が始まるっ！
５人全員「正ヒロイン」の、夢のハーレム共同生活！
ヒロイン多すぎシーサイドラブコメ！！
＜スタッフ＞
原作：瀬尾公治（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：桑原 智
シリーズ構成：大知慶一郎
脚本：大知慶一郎、森田眞由美
キャラクターデザイン：野口征恒
美術監督：斉藤雅己
色彩設計：油谷ゆみ
撮影監督：奥谷太希（T2studio）
編集：内田 渉（コンクエスト）
音楽：兼松 衆、櫻井美希、佐久間 奏、田中津久美、澤田佳歩、土田美咲
音響監督：本山 哲
音響制作：HALF H･P STUDIO
アニメーション制作：手塚プロダクション
＜キャスト＞
粕壁 隼：水中雅章
小野白菊：和氣あず未
月島流星：山根 綺
鶴河秋水：鈴代紗弓
鳳凰寺紅葉：瀬戸麻沙美
幕澤桜花：青木瑠璃子
高崎舞乙：高橋李依
千代田莉々歌：竹達彩奈
宗谷萌美：上田麗奈
吉野碧流：花澤香菜
ヴァレンティーナ吾妻：芹澤 優
粕壁幸子：伊倉一恵
＜主題歌＞
オープニングテーマ 小玉ひかり「チャージ！」
エンディングテーマ アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ「なっちゃった！」
【公式サイト】https://goddess-cafe.com/
【公式X】https://twitter.com/goddess_cafe_PR
【書籍情報】
■「女神のカフェテラス」（講談社「週刊少年マガジン」連載）
著：瀬尾公治
第1〜15巻好評発売中
試し読み
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/3269632237257218878
(C)瀬尾公治・講談社／「女神のカフェテラス」製作委員会・MBS
>> 夏アニメ「女神のカフェテラス」2期、7月4日よりスタート！第1話あらすじ＆先行カット公開！第2期放送直前特番もABEMAで放送 の元記事はこちら