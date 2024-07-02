夏アニメ「女神のカフェテラス」2期、7月4日よりスタート！第1話あらすじ＆先行カット公開！第2期放送直前特番もABEMAで放送

7月4日（木）24時26分からMBS/TBS系“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国28局同時放送開始となる、夏アニメ「女神のカフェテラス」第2期。その第13話（第2期第1話）「ファミリアに黒い影」のあらすじと場面写真が公開された。

本作は、「週刊少年マガジン」（講談社）にて好評連載中の瀬尾公治さんによる「女神のカフェテラス」のTVアニメ化作品で、第1期が2023年4月〜7月まで放送された。東大現役合格の秀才・粕壁 隼と、亡き祖母が営んでいたカフェ「Familia」を舞台に、“おばあちゃんの家族”を語る見知らぬ美女5人との出会いから始まる、運命の人×５との贅沢すぎる共同生活を描いたシーサイドラブコメとなる。





第13話放送当日の7月4日夜8時30分から、水中雅章さん（粕壁 隼役）、山根 綺さん（月島流星役）、鈴代紗弓さん（鶴河秋水役）、青木瑠璃子さん（幕澤桜花役）出演の第2期放送直前特番を、「ABEMA」にて放送することが決定した。



特番では第1期の振り返りや、第2期から登場する新キャラクターについて紹介していくほか、「Familiaパワーアップ大作成！」と題した、オリジナルメニューの考案や、接客エチュードで接客力を高めるユニークなコーナー企画なども実施。独自センスが光るメニューや、各々が唯一無二の接客力を発揮する接客エチュードなど、見所満載の直前特番となっている。

あらすじ

第13話「ファミリアに黒い影」

隼に自分の気持ちを伝えた紅葉と白菊は好意を隠せなくなり、「Familia」の営業中でも隼と身体の距離が自然と近くなってしまう。店の風紀を心配する桜花は紅葉と白菊に注意するが、2人は素直に認めようとしない。さらに流星が隼への恋心を桜花たちの前で打ち明け、桜花は「Familia」の人間関係に思い悩む。妹の橘花にそのことを相談するが、橘花からは自分の中にある隼への感情を指摘されてしまう。

第2期放送直前特番

TVアニメ「女神のカフェテラス」第2期放送直前特番

配信日時：7月4日（木）夜8時30分〜9時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

出演者：水中雅章（粕壁 隼役）

山根 綺（月島流星役）

鈴代紗弓（鶴河秋水役）

青木瑠璃子（幕澤桜花役）

https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8tz7iaK2xZnPUb

【作品情報】

■「女神のカフェテラス」第2期

＜放送情報＞

2024年7月4日から毎週木曜24時26分〜

MBS/TBS系“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国２８局同時放送

BS日テレ：7月5日（金）22：30〜 毎週金曜日22：30〜

AT-X：7月8日（月）21：00〜 毎週月曜日21：00〜

毎週水曜日９：00〜※リピート放送 毎週金曜日15：00〜※リピート放送

＜配信情報＞

DMM TV、ABEMAにて最速配信

dアニメストアほか各配信サイトでも配信予定

DMM TV、ABEMA ：7月4日（木）25：26〜

dアニメストア ：7月7日（日）25：26〜

ほか、7月9日（火）25：26〜順次配信予定

第1期は各配信サイトにて配信中

＜イントロダクション＞

――どこかの海辺にある、古びた喫茶店。そこには…女神様がいるらしい――

ケンカ別れした祖母が遺した喫茶店「Familia」。

「赤字だらけの店、さっさと畳んで駐車場に建て替えよう」と主人公、粕壁 隼が３年ぶりに帰省をするとそこには「おばあちゃんの家族」を語る見知らぬ５人のカワイイ女の子が！！

いきなり下着？ 全裸！？ ちょっとまて、誰が空き巣だ！

ここはオレの家だ！ 絶対に追い出してやる！

最悪の出会いから、恋と家族の物語が始まるっ！

５人全員「正ヒロイン」の、夢のハーレム共同生活！

ヒロイン多すぎシーサイドラブコメ！！

＜スタッフ＞

原作：瀬尾公治（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：桑原 智

シリーズ構成：大知慶一郎

脚本：大知慶一郎、森田眞由美

キャラクターデザイン：野口征恒

美術監督：斉藤雅己

色彩設計：油谷ゆみ

撮影監督：奥谷太希（T2studio）

編集：内田 渉（コンクエスト）

音楽：兼松 衆、櫻井美希、佐久間 奏、田中津久美、澤田佳歩、土田美咲

音響監督：本山 哲

音響制作：HALF H･P STUDIO

アニメーション制作：手塚プロダクション

＜キャスト＞

粕壁 隼：水中雅章

小野白菊：和氣あず未

月島流星：山根 綺

鶴河秋水：鈴代紗弓

鳳凰寺紅葉：瀬戸麻沙美

幕澤桜花：青木瑠璃子

高崎舞乙：高橋李依

千代田莉々歌：竹達彩奈

宗谷萌美：上田麗奈

吉野碧流：花澤香菜

ヴァレンティーナ吾妻：芹澤 優

粕壁幸子：伊倉一恵

＜主題歌＞

オープニングテーマ 小玉ひかり「チャージ！」

エンディングテーマ アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ「なっちゃった！」

【公式サイト】https://goddess-cafe.com/

【公式X】https://twitter.com/goddess_cafe_PR

【書籍情報】

■「女神のカフェテラス」（講談社「週刊少年マガジン」連載）

著：瀬尾公治

第1〜15巻好評発売中

試し読み

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/3269632237257218878

(C)瀬尾公治・講談社／「女神のカフェテラス」製作委員会・MBS