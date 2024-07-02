MANKAI STAGE『A3!』～Four Seasons LIVE 2024～の公演詳細が解禁 御影 密役として木津つばさの出演も決定
2024年10～11月に東京で開催されることが決定していた、MANKAI STAGE『A3!』～Four Seasons LIVE 2024～のキービジュアル＆公演詳細が発表された。
ダウンロード数800万突破の大人気イケメン役者育成ゲーム『A3!』を原作とし、2018年の舞台化から、常にその魅力を開花し続けてきた MANKAI STAGE『A3!』シリーズ。舞台だけにとどまらずその枠を飛び出し常に全国で新しい花を咲かせている。
この度、MANKAI STAGE『A3!』～Four Seasons LIVE 2024～の公演詳細が解禁。
Four Seasons LIVE 2020より4年ぶりの開催となる本作。エーステシリーズに登場するキャラクター29名が勢揃いし、さらに原作アプリゲームでも人気の各組劇団員をシャッフルして構成されたミックス公演を回替わりで上演。2022年より開始したエーステ ACT2!シリーズの集大成とも言えるLIVE公演を、2024年10月31日（木）から11月4日（月・休）まで東京ガーデンシアターで上演する。
【春組】
佐久間咲也：横田龍儀 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
碓氷真澄：高橋怜也 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
皆木 綴：前川優希 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
茅ヶ崎 至：立石俊樹 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
シトロン：古谷大和 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
卯木千景：染谷俊之 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
【夏組】
皇 天馬：陳内 将 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
瑠璃川 幸：宮崎 湧 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
向坂 椋：野口 準 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
斑鳩三角：本田礼生 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
三好一成：赤澤 燈 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
兵頭九門：新 正俊 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
【秋組】
摂津万里：水江建太 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
兵頭十座：中村太郎 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
七尾太一：赤澤遼太郎 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
伏見 臣：稲垣成弥 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
古市左京：藤田 玲 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
泉田 莇：吉高志音 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
【冬組】
月岡 紬：定本楓馬 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
高遠 丞：北園 涼 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
御影 密：木津つばさ (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
有栖川 誉：田中涼星 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
雪白 東：上田堪大 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
ガイ：輝馬 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
松川伊助：田口 涼 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
迫田ケン：田内季宇 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
鹿島雄三：鯨井康介 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
飛鳥晴翔：伊崎龍次郎 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
神木坂レニ：河合龍之介 (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
そして、本作より【冬組】御影 密役として木津つばさが出演することが決定した。新キャストを迎え、ますます盛り上がりをみせるエーステの公演を楽しみにしよう。