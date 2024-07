NewJeansのMINJI(ミンジ)がライブ配信を行うアプリ「Phoning」にてPSYCHIC FEVER「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」について触れる場面があった。

MINJIは同曲について「最近聴く曲 よくメンバーみんなで聴いている曲です。下がったテンションを上げたい時に聴くのがいいんですよ。歌詞はわからないけど、テンションを上げる時に聴いてます」と紹介。日本語詞の部分も含めて口ずさむなど、日常的に聴いているようだ。

「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」はLDH所属のダンスボーカルグループ・PSYCHIC FEVERの楽曲で、ラッパーのJP THE WAVYがプロデュースとフィーチャリングアーティストを務めている。TikTokが発端となり、アメリカやシンガポールやマレーシア、フィリピンなど、世界中でバイラルヒットを果たしている。

日本でも5月17日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場した歌唱動画は280万再生(7月2日現在)を記録。6月14日には『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)に出演を果たすなど、注目度の高い楽曲になっている。

(文=リアルサウンド編集部)