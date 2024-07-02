¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÎÏÀÐ¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤Ë°ÜÀÒ¡¡¡ÖÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂç¶¶¥¸¥à¤Ï2Æü¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé3°Ì¤ÎÎÏÀÐÀ¯Ë¡¡Ê30¡Ë¤¬LUSHÎÐ¥¸¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÂç¶¶¥¸¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÎÏÀÐ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ºÇÎÉ¤ÎÁªÂò¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏÀÐ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ²¦ºÂ¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯²¦ºÂ¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¿·Þ¡£10·î¤Ë°ÜÀÒ¸å½éÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀ¤³¦Ä©Àï¤È¤Î¹½ÁÛ¤ò¼¨¤·¤¿¡£