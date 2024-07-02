¹â¶¶¹îÅµ¡¢¡ØÂþÌî¿Î¡Ù¤Ç¶¦±é¤ÎÇÐÍ¥¤È21Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£21Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¹îÅµ¡¢21Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡6·î30Æü¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö21Ç¯Á°¡¢¡ØÆÃÌ¿·¸Ä¹ ÂþÌî¿Î¡Ù2003Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢ÅÅ²¦Æ²ÁíÌ³²Ý¤Ë1¿Í¤À¤±ÃË¤Î»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤À²¿¤â·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¸½¾ì¤Ë¤¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ç¥¹¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÍ¤â¸½¾ì¤Ç¤ÏÉ¬»à¤Ç¡¢¼Çµï¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤â°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢¤½¤ì¤Ç·ù¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤âËÜ¿Í¼¡Âè¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°Ê¹ß¡¢²¿¤«¤ÎÀÞ¤Ë¤¢¤Î»Ò¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤«¤Í¡¢¤ÈÃ¯¤«¤ÈÏÃÂê¤ËÅÐ¤Ã¤¿»þ¡¢º£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¿Íµ¤¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤¹¤è¡¢¤ÈÃ¯¤«¤¬¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÈºòÆü¤Ï¤½¤Î»Ò¤È21Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡Ø¤½¤Î»Ò¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤âÀ¨¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ÆËÍ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¿´µö¤Ê¤¤»þ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤ÎÂæËÜ¤Ë¡¢¡Ø´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¢¤ì¤«¤é21Ç¯¤Î´Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¥ë¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¤ëÈà¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ÃÆ£¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬Åö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÂ¦¤«¤é¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´Ö¡£´î¤Ó¤Ï°ì½Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¶ì¤·¤¤»þ´Ö¡£Èà¤â¤Þ¤¿¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¶ì¤·¤µ¤Ë¤â¤À¤ó¤À¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¤Í¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¡ªÂç²¬±ÛÁ°´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤è!!¾Ð¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ä¤¯¤Å¤¯ÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Öüâ¶¶¹îÅµ¡×¥Ö¥í¥°
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¹îÅµ¡¢21Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡6·î30Æü¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö21Ç¯Á°¡¢¡ØÆÃÌ¿·¸Ä¹ ÂþÌî¿Î¡Ù2003Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢ÅÅ²¦Æ²ÁíÌ³²Ý¤Ë1¿Í¤À¤±ÃË¤Î»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤À²¿¤â·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¸½¾ì¤Ë¤¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ç¥¹¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÍ¤â¸½¾ì¤Ç¤ÏÉ¬»à¤Ç¡¢¼Çµï¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ÆËÍ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¿´µö¤Ê¤¤»þ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤ÎÂæËÜ¤Ë¡¢¡Ø´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¢¤ì¤«¤é21Ç¯¤Î´Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¥ë¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¤ëÈà¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ÃÆ£¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬Åö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÂ¦¤«¤é¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´Ö¡£´î¤Ó¤Ï°ì½Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¶ì¤·¤¤»þ´Ö¡£Èà¤â¤Þ¤¿¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¶ì¤·¤µ¤Ë¤â¤À¤ó¤À¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¤Í¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¡ªÂç²¬±ÛÁ°´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤è!!¾Ð¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ä¤¯¤Å¤¯ÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Öüâ¶¶¹îÅµ¡×¥Ö¥í¥°